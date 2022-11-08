ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Італія готова передати Україні системи ППО SAMP/T та Aspide, - Reuters

Новость на русском →
Вівторок 08 листопада 2022 19:24
Італія готова передати Україні системи ППО SAMP/T та Aspide, - Reuters Фото: Україна може отримати від Італії системи ППО SAMP/T (mbda-systems.com)
Автор: Іван Носальський

Італія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого можуть увійти системи ППО SAMP/T та Aspide.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, представник італійської урядової коаліції підтвердив, що його країна готова розпочати постачання в Україну різних систем протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські ЗРК середньої дальності SAMP/T та італійські Aspide, а також переносні ракети Stinger.

У Reuters додають, що залишається невідомою інформація про кількість систем, які може передати Італія, і дату їх постачання.

При цьому міністр оборони Італії Гвідо Крозеттов у розмові з головою Пентагону Ллойдом Остіним, яка відбулася в понеділок, 7 листопада, пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

Більш детально про характеристики систем ППО SAMP/T та Aspide можете дізнатися у матеріалах РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Допомога Україні ПВО Війна Росії проти України
NEWS
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
DAILY
За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів