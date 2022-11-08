Італія готова передати Україні системи ППО SAMP/T та Aspide, - Reuters

Італія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого можуть увійти системи ППО SAMP/T та Aspide.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, представник італійської урядової коаліції підтвердив, що його країна готова розпочати постачання в Україну різних систем протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські ЗРК середньої дальності SAMP/T та італійські Aspide, а також переносні ракети Stinger.

У Reuters додають, що залишається невідомою інформація про кількість систем, які може передати Італія, і дату їх постачання.

При цьому міністр оборони Італії Гвідо Крозеттов у розмові з головою Пентагону Ллойдом Остіним, яка відбулася в понеділок, 7 листопада, пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".