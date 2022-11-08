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Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан

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Київ, Вівторок 08 листопада 2022 13:21
Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію в Україні. Це стосується і воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект, який президент вніс до Верховної ради.

Зазначимо, що тексту самого законопроекту ще немає, а тому терміни, на які мобілізацію та воєнний стан можуть продовжити поки не відомі.

Втім, у Раді вже припустили, що мова може йти про 90 днів.

"На найближчому пленарному засіданні буде знову продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Відповідні документи від президента вже зареєстровані у парламенті. З високою долею ймовірності продовження буде знову на 90 днів", - написав нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що воєнний стан та мобілізація в Україні наразі діє до 21 листопада 2022 року.

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Володимир Зеленський мобилизация в Украине
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