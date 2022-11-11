Гуменюк про ситуацію в Херсоні: триває бойова робота

Ситуація в Херсоні демонструє, що це місто було і буде нашим. Наразі триває бойова робота, а тому військові зберігають інформаційну тишу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

На питання журналістів, українські прапори в Херсоні, це що може означати, вона відповіла:

"Вони означають, що Херсон - це Україна, це означає, що херсонці мають витримку, яку ми завжди просимо мати під час військової операції і ми вдячні за те, що вони витримали цей момент і наразі дають такі прозорі натяки на те, що в нас буде не тільки хороший день, а і хороший сон".

При цьому на уточнююче питання, чи Херсон наш (мається на увазі, чи взяли українські бійці місто під свій контроль), Гуменюк ухилилася від відповіді, адже робота бійців триває.

"Він і був нашим завжди, просто тимчасово окупованим. Наразі триває військова бойова робота, вона досить важка і потужна. Але місцеві жителі демонструють, що вони підтримують саме цю роботу", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські війська увійшли до міста Херсон.

Втім, офіційного підтвердження щодо цього немає. Мережею продовжують ширитися ролики з міста з українськими прапорами і символікою.

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