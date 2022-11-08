Графіки відключення світла можуть стати комфортнішими з наступного тижня, - "Укренерго"
Масовані удари РФ по енергосистемі України викликали проблеми в електропостачанні у низці регіонів, через що застосовуються планові та аварійні відключення, йдуть ремонтні роботи. З наступного тижня відключень може поменшати, якщо не буде нових ворожих атак.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За його словами, найскладніша ситуація після 5 російських масованих ракетних ударів склалася на північному сході України, зокрема у Київській та Харківській областях.
Так, у цих регіонах, крім графіків планових погодинних відключень, доводиться застосовувати додаткові аварійні, щоб збалансувати енергосистему.
Дефіцит саме у цих регіонах перевищує 1000 мегаватів, але протягом дня він змінюється.
"Ми зараз працюємо над тим, щоб покращити ситуацію в мережі як у Києві та області, так і в північному регіоні - Харківській, Полтавській та Сумській областях... Я думаю, що нам усім, споживачам у цих регіонах потрібно потерпіти кілька днів, за умови, що не буде обстрілів, для того, щоб вже були відчутні покращення, щоб графіки відключення стали більш комфортними", - розповів Кудрицький.
В "Укренерго" зазначають, що цього тижня енергетикам "доведеться ще попрацювати" і за умови відсутності нових ракетних обстрілів вдасться покращити ситуацію з енергопостачанням у центральному та північному регіонах країни.
Він зазначив, що наразі ключовим завданням "Укренерго" є ремонт магістральних мереж у центральному та північному регіоні, щоб можна було передати туди необхідні обсяги потужності від електростанцій з інших областей.
Це дозволить усунути необхідність застосування обмеження споживання електроенергії, додав Кудрицький.
Глава правління "Укренерго" також звернув увагу, що місцева влада та енергетики "розуміють всі сьогоднішні ризики і готуються до найгірших сценаріїв, ймовірність яких залежить від інтенсивності ракетних обстрілів".
Відео: в "Укренерго" висловилися про відновлення енергооб'єктів після російських ударів та ситуацію з відключеннями світла
Раніше в НЕК "Укренерго" поінформували, що протягом доби 8 листопада заплановано відключення у низці областей, при цьому аварійних відключень поки що не передбачається.
Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський попередив, що РФ може готувати нові масовані удари по енергооб'єктах України.
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