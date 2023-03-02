ЗСУ не будуть виходити з Бахмута, а ЄС змінює підхід до санкцій: новини за 1 березня

У середу, 1 березня, українське командування повідомило, що ЗСУ не виходитимуть із Бахмута. А Європейський союз змінить підхід до антиросійських санкцій.
Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони з Бахмута, де тривають запеклі бої.
Брюссель переключає свою увагу з ухвалення нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання вже існуючих. У поле уваги потраплять і треті країни.
За словами глави МЗС, диктатор Володимир Путін вже зазнав п'яти великих поразок з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, попри атаки країни-агресора, українцям вдалося пережити зиму, хоча в планах військ РФ було знищити енергосистему країни.
Американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) повідомив, що загальні втрати Росії в Україні вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тисяч осіб. Ця цифра включає російську армію, найманців різних ПВК, у тому числі і "Вагнера", бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР".
За даними влади, загинули щонайменше 36 людей, а 85 отримали поранення, з них 25 перебувають у тяжкому стані.
Українські дипломати перевіряють інформацію про те, чи є українці серед постраждалих внаслідок зіткнення поїздів до Греції.
При цьому міністр інфраструктури та транспорту Греції Костас Караманліс подав у відставку після зіткнення поїздів.
Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Белград притягне до відповідальності своїх громадян, які були завербовані у ПВК "Вагнер" та брали участь у війні проти України.
Єврокомісія має намір надати країнам-членам план, який не лише забезпечить постачання боєприпасів Україні в рамках військової допомоги, а й поповнить запаси у країнах ЄС.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія має вивести війська з України, щоб уможливити мирні переговори.
Президент США Джо Байден ще на рік продовжив дію антиросійських санкцій. Це спричинено тим, що РФ продовжує війну проти України.
Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель закликав виділити кошти з Європейського фонду світу на закупівлю для України артилерійських снарядів калібру 155 мм.
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