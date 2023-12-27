Знищення російського "Новочеркаська" та обстріл вокзалу Херсона: новини за 26 грудня
Військові Збройних сил України спільно з іншими службами ліквідували російський корабель "Новочеркаськ", який, ймовірно, перевозив російські "Шахеди" та боєприпаси ворога. А вже ввечері 26 грудня російські окупанти атакували вокзал в Херсоні.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 26 грудня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
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В ЗСУ спростували фейк про втрати на Авдіївському напрямку;
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Росіяни понад дві години обстрілювали Херсон.
Ліквідація російського "Новочеркаська"
В ніч на 26 грудня в окупованій Феодосії був знищений великий десантний російський корабель "Новочеркаськ".
Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив враження ВДК крилатими ракетами, а мережу заполонили кадри потужної детонації на борту.
РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало всю інформацію про знищення російського корабля.
РФ вдарила по евакуаційному потягу у Херсоні
Надвечір російські окупанти вдарили по залізничному вокзалу у Херсоні. Під обстріл потрапив евакуаційний потяг.
Всі деталі ворожого удару можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Японія передала українським військовим кілька автомобілів
Міністерство оборони Японії надало українським захисникам кілька автомобілів як допомогу у війні з Росією.
Варто зауважити, що у посольстві не уточнюють, які саме авто передали Україні, однак РБК-Україна вдалось ідентифікувати кілька моделей по фото.
Брифінг Залужного
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів у Києві брифінг для журналістів, де прокоментував питання демобілізації військових, роботи ТЦК, електронних повісток і не тільки.
РБК-Україна зібрало головні заяви головнокомандувача ЗСУ на брифінгу.
Зеленський відреагував на законопроект про зміни в мобілізації
"Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації... Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та приймалися не кулуарно, а так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви у тих чи інших правил та вимог, що пропонують депутати та як вирішуються питання, які вже є у наших воїнів в Силах оборони", - сказав український президент Володимир Зеленський.
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