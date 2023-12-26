Росіяни атакують Україну безпілотниками
Російські військові знову атакують територію України безпілотниками. Під ударом опинилися південні та центральні області країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворожі БпЛА рухаються через Дніпропетровську область в напрямку Кіровоградської області.
Згодом стало відомо про рух ворожих безпілотників у напрямку Черкаської області.
Повітряні сили також повідомили, що в районі Миколаєва помічено ворожий БпЛА і радять людям перебувати в укриттях.
Оновлено 1:25
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА територією Черкаської області в напрямку Київської області.
У Київській області оголошено повітряну тривогу. Ворожі БпЛА рухаються в напрямку Вінницької області.
Станом на зараз, мапа повітряних тривог виглядає так:
Обстріли Росією території України
У неділю ввечері, 24 грудня, російська армія атакувала південні регіони України. Наліт "Шахедів" у Святвечір тривав 6,5 годин та призвів до пожеж у двох областях.
Речниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк повідомила, що Росія може посилити обстріли на свята і порадила жителям прифронтових територій півдня виїхати у безпечніші регіони.
У понеділок, 25 грудня, українські військові знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі.
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