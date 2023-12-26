Росіяни атакують Україну безпілотниками

Російські військові знову атакують територію України безпілотниками. Під ударом опинилися південні та центральні області країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворожі БпЛА рухаються через Дніпропетровську область в напрямку Кіровоградської області.

Згодом стало відомо про рух ворожих безпілотників у напрямку Черкаської області.

Повітряні сили також повідомили, що в районі Миколаєва помічено ворожий БпЛА і радять людям перебувати в укриттях.

Оновлено 1:25

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА територією Черкаської області в напрямку Київської області.

У Київській області оголошено повітряну тривогу. Ворожі БпЛА рухаються в напрямку Вінницької області.

Станом на зараз, мапа повітряних тривог виглядає так:

Обстріли Росією території України

У неділю ввечері, 24 грудня, російська армія атакувала південні регіони України. Наліт "Шахедів" у Святвечір тривав 6,5 годин та призвів до пожеж у двох областях.

Речниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк повідомила, що Росія може посилити обстріли на свята і порадила жителям прифронтових територій півдня виїхати у безпечніші регіони.

У понеділок, 25 грудня, українські військові знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі.

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