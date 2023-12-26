ua en ru
Вт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни понад дві години обстрілюють Херсон. ОВА звернулась до мешканців (відео)

Херсон, Вівторок 26 грудня 2023 18:54
UA EN RU
Росіяни понад дві години обстрілюють Херсон. ОВА звернулась до мешканців (відео) Фото: росіяни обстрілюють Херсон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вже понад дві години обстрілюють Херсон використовуючи різні види озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.

"Військові Росії більш ніж дві години атакують місто з різного озброєння!", - повідомив глава ОВА.

Він закликав місцевих мешканців, у жодному разі не виходити на вулицю.

"Залишайтеся у безпечних місцях!", - наголосив Прокудін.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, окупанти регулярно б'ють по Херсонській області. Вони можуть завдавати ударів за допомогою артилерії та керованих авіаційних бомб, оскільки все ще контролюють лівобережжя регіону.

Внаслідок постійних атак у регіоні гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

23 грудня стало відомо, що окупанти вдарили по Херсону, внаслідок чого поранення отримали семеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України
NEWS
Робота ТЦК, демобілізація та електронні повістки: головні заяви Залужного на брифінгу
Робота ТЦК, демобілізація та електронні повістки: головні заяви Залужного на брифінгу
DAILY
"Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel "Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень