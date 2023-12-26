Окупанти вдарили по евакуаційному потягу у Херсоні: що відомо

Російські окупанти сьогодні, 26 грудня, вдарили по залізничному вокзалу у Херсоні. Під обстріл потрапив евакуаційний потяг.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського, Telegram-канал "Укрзалізниці", Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Telegram-канал мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Більш детально про інцидент - в матеріалі РБК-Україна .

"Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний потяг. Усі служби зараз на місці, кількість убитих та постраждалих встановлюється", - розповів глава держави Володимир Зеленський.

За його словами, на місці атаки було багато мирних мешканців. Усі оновлення щодо ситуації публікуватимуть відповідні служби.

В УЗ назвали перші наслідки

За інформацією "Укрзалізниці", внаслідок обстрілів Херсона пошкоджено вокзал та рухомий склад.

Станом на зараз відомо про кількох поранених співробітників. Пасажири перебувають в укритті.

При цьому в УЗ уточнили, що людей хочуть пересадити в автобуси на привокзальній площі до Миколаєва, коли ситуація стабілізується. Також уже зараз готують резервні вагони, які відвезуть понад 100 пасажирів у безпечне місце.

Перший загиблий

Як зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, внаслідок обстрілу вокзалу загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області. Він зазнав смертельного поранення під час евакуації людей.

При цьому, за даними чиновника, уламкові поранення отримали ще два поліцейських, їх госпіталізували.

Постраждали і двоє мирних жителів - у них також осколкові поранення.

Загалом під час початку обстрілу на вокзалі було близько 140 осіб, додав Клименко.

Відео перших хвилин після атаки

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін показав, як виглядає залізничний вокзал у перші хвилини після російського удару.

У Миколаєві готуються до приїзду людей з Херсона

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що влада запропонувала допомогу залізничному вокзалу у місті.

При цьому поліцію та комендатуру попросили посилити патрулі на території вокзалу, щоб люди у разі потреби могли звертатися за допомогою. Правоохоронці чергуватимуть, доки всі люди не вирушатимуть далі.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, росіяни посилено обстрілюють Херсон. Атаки ворога тривають кілька годин поспіль.

Станом на зараз відомо про те, що в результаті ударів поранення отримали щонайменше троє людей.