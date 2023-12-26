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Японія передала українським військовим кілька автомобілів (фото)

Вівторок 26 грудня 2023 22:52
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Японія передала українським військовим кілька автомобілів (фото) Фото: Японія передала українським військовим декілька автомобілів (twitter.com/JPEmbUA)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони Японії надало українським захисникам кілька автомобілів у якості допомоги у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Японії в Україні в Twitter.

"21 грудня кілька автомобілів від Міністерства оборони Японії прибули до сил оборони України", - зазначили у посольстві.

Фото: автомобілі, які Японія передала Україні (twitter.com/JPEmbUA)

Там також запевнили, що допомога Україні від Японії продовжиться у 2024 році.

Які автомобілі отримала Україна

Варто зауважити, що у посольстві не уточнюють, які саме авто передали Україні. Але, судячи з фотографій, це Mitsubishi Type 73 другого покоління. Їх випускають у Японії з 1996 року.

Такі автомобілі можна оснастити різними важкими кулеметами та протитанковими гранатометами.

Для використання війни в Іраку була розроблена спеціальна версія з куленепробивним склом.

Також на фото можна побачити і гусеничний самоскид, який виробляє компанія Morooka.

Допомога від Японії

Нагадаємо, Японія надає Україні лише гуманітарну та економічну допомогу. Відповідно до її законодавства, передавати озброєння країні, в якій триває війна, заборонено.

Нещодавно країна вирішила дозволити постачання власної зброї за кордон. Це може вплинути на підтримку України, розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

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