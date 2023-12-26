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В Дніпропетровській області знищено 2 керовані ракети Х-59

Дніпропетровська область, Вівторок 26 грудня 2023 16:44
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В Дніпропетровській області знищено 2 керовані ракети Х-59 Фото: В Дніпропетровській області знищено 2 керовані ракети Х-59 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України сьогодні, 26 грудня, знищили дві керовані ракети Х-59 в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Повітряне командування "Схід".

"В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59", - повідомили військові.

На зображенні може бути: текст

Нагадаємо, ми писали, що під час тривоги в Дніпропетровській області лунали вибухи.

Зауважимо, що росіяни часто запускають свої ракети у бік Дніпропетровської та Запорізької областей. Останнім часом найчастіше ворог для атак користується керованими авіаційними ракетами Х-59.

Однак українським силам протиповітряної оборони часто вдається збивати такі ракети.

Наприклад, учора, 25 грудня, ракету Х-59 знищили над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

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