Уничтожение российского "Новочеркасска" и обстрел вокзала Херсона: новости за 26 декабря

Военные Вооруженных сил Украины совместно с другими службами ликвидировали российский корабль "Новочеркасск", который, вероятно, перевозил российские "Шахеды" и боеприпасы врага. А уже вечером 26 декабря российские оккупанты атаковали вокзал в Херсоне.

Более подробно о случившемся во вторник, 26 декабря, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Ликвидация российского "Новочеркасска"

В ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен крупный десантный русский корабль "Новочеркасск".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил поражение БДК крылатыми ракетами, а сеть заполонили кадры мощной детонации на борту.

РБК-Украина в своем материале собрала всю информацию об уничтожении российского корабля.

РФ ударила по эвакуационному поезду в Херсоне

К вечеру российские оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Под обстрел попал эвакуационный поезд.

Все детали вражеского удара можно узнать в материале РБК-Украина.

Япония передала украинским военным несколько автомобилей

Министерство обороны Японии предоставило украинским защитникам несколько автомобилей в помощь в войне с Россией.

Следует отметить, что в посольстве не уточняют, какие именно авто передали Украине, однако РБК-Украина удалось идентифицировать несколько моделей по фото.

Брифинг Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел в Киеве брифинг для журналистов, где прокомментировал вопросы демобилизации военных, работы ТЦК, электронных повесток и не только.

РБК-Украина собрала главные заявления главнокомандующего ВСУ на брифинге.

Зеленский отреагировал на законопроект об изменениях в мобилизации

" Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации ... Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно, а так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и требований, предлагаемых депутатами и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в силах обороны", - сказал украинский президент Владимир Зеленский.

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