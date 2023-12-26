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В Криму був атакований корабель, який віз "Шахеди" з Ірану, - ЗМІ

Крим, Вівторок 26 грудня 2023 03:42
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В Криму був атакований корабель, який віз "Шахеди" з Ірану, - ЗМІ Фото: в порту Феодосії був атакований корабель з "шахедами" (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму сьогодні вночі, 26 грудня, ймовірно, був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники "Шахед" з Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримський вітер у Telegram.

У Феодосії пролунали потужні вибухи, російські ЗМІ заявили про роботу сил протиповітряної оборони.

Згодом місцеві жителі почали повідомляти про потужну пожежу в районі порту Феодосії. А окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку і заявив, що територію порту оточено.

Телеграм-канал Кримський вітер повідомив, що за їх даними був атакований корабель, який привіз з Ірану "шахеди".

"Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - заявив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

"Подейкують "шахеди" перевозив", - заявили Повітряні Сили ЗСУ.

В соцмережах з'явились кадри "прильоту":

Ситуація в Криму

Загалом у Криму все частіше лунають вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Зокрема, 24 грудня в Севастополі зранку прогримів потужний вибух. За словами очевидців, перед цим було чутно звук, схожий на шум ракети.

Також 20 грудня стало відомо про потужний вибух у районі населеного пункту Чорноморське на заході Криму. Тоді ж "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.

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