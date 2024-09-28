Зеленський зустрівся з Трампом, а РФ вдарила по адмінбудівлі у Кривому Розі: новини за 27 вересня

Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку

У п'ятницю, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Вони провели перемовини в Trump Tower у Нью-Йорку.

Зокрема, Трамп заявив, що у нього гарні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. Він впевнений, що якщо переможе на виборах, то закінчить війну в Україні "дуже швидко".

Також після зустрічі з Зеленським Трамп наголосив, що війну Росії проти України необхідно завершити. Це потрібно зробити шляхом "справедливої угоди".

Росіяни вдарили по управлінню поліції у Кривому Розі

Вранці 27 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Згодом стало відомо про те, що "приліт" був по управлінню поліції.

Внаслідок атаки три людини загинули, також є поранені.

Детальніше про удар РФ по управлінню поліції у Кривому Розі, - у матеріалі РБК-Україна.

Кабмін призначив екс-мера Житомира головою Держагентства відновлення

Кабінет міністрів у п'ятницю, 27 вересня, призначив нового голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Ним став Сергій Сухомлин.

"Кабінетом Міністрів України призначено Сухомлина Сергія Івановича Головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів на зброю для України, які могли "згоріти"

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів в рамках президентського повноваження для України. Ці кошти могли "згоріти" наприкінці вересня після закінчення фінансового року у США.

Як пояснили у Держдепі, йдеться про кошти, виділені в межах закону про додаткові асигнування на безпекові потреби України у 2024 році, термін дії якого спливає 30 вересня, коли закінчується фінансовий рік у США.

Блінкен додав, що цей крок гарантує, що термін дії цих повноважень не закінчиться, і США зможуть повністю використати фінансування, виділене Конгресом.

"Таким чином, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні значні обсяги оборонних товарів та послуг з запасів Міністерства оборони в рамках запланованих скорочень протягом наступних тижнів та місяців", - наголосили у Держдепі.

Лукашенко слідом за Путіним почав погрожувати НАТО "ядеркою"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко слідом за російським диктатором Володимиром Путіним почав погрожувати Заходу ядерною зброєю. При цьому він назвав державний кордон Білорусі "червоною лінією".

Як заявив Лукашенко, у разі вторгнення Заходу у Росію або ж Білорусь, Москва та Мінськ нібито одразу застосують ядерну зброю.

Зокрема він звинуватив Польщу у тому, що вона "вже руки потирає" й разом з американцями "вишикувалась вздовж кордону, особливо польського".

Посольство України у Відні закрилось на кілька днів через фейкове мінування

У п'ятницю, 27 вересня, українське посольство у Відні отримало повідомлення про можливе мінування будівлі.

"Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією. Безпека наших громадян завжди у безумовному пріоритеті", - сказано у повідомленні посольства.

Зазначається, що у посольстві було проведено перевірку - вибухових пристроїв не виявлено. Однак австрійська поліція рекомендувала утриматися від відвідування будівлі.

Саме тому консульський відділ відновить роботу в понеділок, 30 вересня.

У Ніжині правоохоронець збив на смерть військового

Вчора, 27 вересня, у середмісті Ніжина керівник Ніжинського райуправління поліції скоїв наїзд на військовослужбовця. Останній помер внаслідок отриманих травм.

"Сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці", - повідомили у ДБР.

Зазначається, що, згідно з попередніми даними, водій автомобіля був тверезий.

ДБР, своєю чергою, відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Хакери ГУР атакували понад 800 серверів у Росії

Хакери Головного управляння розвідки (ГУР) протягом останніх чотирьох днів атакували понад 800 серверів в різних регіонах Росії.

Як повідомило джерело у воєнній розвідці, внаслідок атаки кіберкорпусу ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах. Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України.

Зазначається, що усі дані на атакованих серверах видалені без можливості їхнього відновлення.