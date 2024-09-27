Лукашенко слідом за Путіним почав погрожувати НАТО "ядеркою"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олександра Лукашенка, якого цитує місцеве видання "БелТА".

Як відзначив Лукашенко, у разі вторгнення Заходу на Російську Федерацію (РФ) або ж Білорусь, Москва та Мінськ нібито одразу застосують ядерну зброю.

Зокрема він звинуватив Польщу у тому, що вона "вже руки потирає" й разом з американцями "вишикувалась вздовж кордону, особливо польського".

"Ми застосуємо ядерну зброю - нам можуть відповісти. І по Росії в тому числі. Тому Росія весь арсенал застосує. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія - це державний кордон. Наступили на неї - відповідь буде миттєвою. Ми до цього готуємося. Я чесно і відверто про це говорю", - додав він.

Ядерні погрози Заходу

Ядерні погрози з боку Росії та Білорусі стали особливо виразними на фоні війни в Україні, де агресія Росії супроводжується постійними натяками на можливе використання ядерної зброї. Кремль намагається використовувати цю риторику як засіб залякування Заходу, нагадуючи про свої стратегічні ядерні можливості в умовах посилення військової підтримки України з боку західних союзників.

Нещодавно диктатор Путін анонсував зміни в ядерній доктрині Росії, які розширять умови застосування ядерного арсеналу.

Про те, що таке ядерна доктрина та як на це реагує Україна, - читайте у матеріалі РБК-Україна.