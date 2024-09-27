Хакери ГУР атакували понад 800 серверів у РФ, - джерела

Хакери Головного управляння розвідки (ГУР) протягом останніх чотирьох днів атакували понад 800 серверів в різних регіонах Росії. Всі дані знищені без можливості відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Як повідомляє джерело у воєнній розвідці, внаслідок атаки кіберкорпусу ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах. Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України.

"Втрата даних та документації призвела до часткової або повної зупинки роботи споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а також зумовить необхідність витрати додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних і вкотре продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення в РФ", - повідомляє джерело.

Хакери ГУР атакували понад 800 серверів у РФ, задіяних у війні проти України

Зазначається, що усі дані на атакованих серверах видалені без можливості їхнього відновлення.