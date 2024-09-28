Зеленский встретился с Трампом, а РФ ударила по админзданию в Кривом Роге: новости за 27 сентября

Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке

В пятницу, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Они провели переговоры в Trump Tower в Нью-Йорке.

В частности, Трамп заявил, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. Он уверен, что если победит на выборах, то закончит войну в Украине "очень быстро".

Также после встречи с Зеленским Трамп подчеркнул, что войну России против Украины необходимо завершить. Это нужно сделать путем "справедливого соглашения".

Россияне ударили по управлению полиции в Кривом Роге

Утром 27 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Впоследствии стало известно о том, что прилет был по управлению полиции.

В результате атаки три человека погибли, также есть раненые.

Детальнее об ударе РФ по управлению полиции в Кривом Роге, - в материале РБК-Украина.

Кабмин назначил экс-мэра Житомира главой Госагентства восстановления

Кабинет министров в пятницу, 27 сентября, назначил нового председателя Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Им стал Сергей Сухомлин.

"Кабинетом Министров Украины назначен Сухомлин Сергей Иванович Председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", - сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук.

Блинкен подтвердил выделение 5,55 млрд долларов на оружие для Украины, которые могли "сгореть"

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил выделение 5,55 млрд долларов в рамках президентского полномочия для Украины. Эти средства могли "сгореть" в конце сентября после окончания финансового года в США.

Как пояснили в Госдепе, речь идет о средствах, выделенных в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на нужды Украины в 2024 году, срок действия которого истекает 30 сентября, когда истекает финансовый год в США.

Блинкен добавил, что этот шаг гарантирует, что срок действия этих полномочий не истечет, и США смогут полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом.

"Таким образом, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине значительные объемы оборонных товаров и услуг по запасам Министерства обороны в рамках планируемых сокращений в течение следующих недель и месяцев", - подчеркнули в Госдепе.

Лукашенко вслед за Путиным начал угрожать НАТО "ядеркой"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вслед за российским диктатором Владимиром Путиным начал угрожать Западу ядерным оружием. При этом он назвал государственную границу Беларуси "красной линией".

Как заявил Лукашенко, в случае вторжения Запада в Россию или Беларусь, Москва и Минск якобы сразу применят ядерное оружие.

В частности, он обвинил Польшу в том, что она "уже руки потирает" и вместе с американцами "выстроилась вдоль границы, особенно польской".

Посольство Украины в Вене закрылось на несколько дней из-за фейкового минирования

В пятницу, 27 сентября, украинское посольство в Вене получило уведомление о возможном минировании здания.

"Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией. Безопасность наших граждан всегда в безусловном приоритете", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что в посольстве была проведена проверка - взрывные устройства не обнаружены. Однако австрийская полиция рекомендовала воздержаться от посещения здания.

Именно поэтому консульский отдел возобновит работу в понедельник, 30 сентября.

В Нежине милиционер сбил насмерть военного

Вчера, 27 сентября, в центре Нежина руководитель Нежинского райуправления полиции совершил наезд на военнослужащего. Последний скончался в результате полученных травм.

"Сегодня около 11:00, правоохранитель на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.

ГБР, в свою очередь, открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего.

Хакеры ГУР атаковали более 800 серверов в России

Хакеры Главного управления разведки (ГУР) в течение последних четырех дней атаковали более 800 серверов в разных регионах России.

Как сообщил источник в военной разведке, в результате атаки киберкорпуса ГУР полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на пораженных серверах. Речь идет о серверах военных, административных и финансовых учреждений, обеспечивающих агрессию РФ против Украины.

Все данные на атакованных серверах удалены без возможности их восстановления.