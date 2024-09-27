Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Зеленським

Війну Росії проти України необхідно завершити. Це потрібно зробити шляхом "справедливої угоди".

Про це заявив кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами Трампа, у контексті війни Росії проти України він хоче "справедливої угоди для всіх".

Він також додав, що "багато чому навчився" на зустрічі з Зеленським.

У свою чергу, глава української держави зазначив, що необхідно зробити все, щоб натиснути на російського диктатора Володимира Путіна і зупинити війну.