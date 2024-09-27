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Трамп заявив про хороші стосунки з Путіним. Зеленський йому відповів

П'ятниця 27 вересня 2024 17:36
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Трамп заявив про хороші стосунки з Путіним. Зеленський йому відповів Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що у нього гарні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. Він впевнений, що якщо переможе на виборах, то закінчить війну в Україні "дуже швидко".

Як повідомляє РБК-Україна, таку заяву Трамп зробив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Голос Америки".

Трамп вкотре повторив заяву про те, що може швидко припинить війну в Україні, якщо його оберуть президентом США.

"У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко", - сказав він.

У відповідь на це Зеленський висловив сподівання, що з ним стосунки у Трампа все ж кращі, ніж з Путіним.

Зустріч Зеленського та Трампа

У п'ятницю, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Зараз вони проводять перемовини в Trump Tower у Нью-Йорку.

Детальніше про зустріч Зеленського і Трампа та що цьому передувало - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп
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