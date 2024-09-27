Росіяни вдарили по адмінбудівлі у Кривому Розі, під завалами можуть бути люди
Сьогодні, 27 вересня, росіяни поцілили по адмінбудівлі Кривого Рогу. Під завалами можуть перебувати люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
"Ракетна атака на Кривий Ріг. Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди", - написав Лисак.
Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.
Додамо, що перед цим у Кривому Розі повідомляли про вибухи та "приліт", а Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Масовані обстріли України
Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до масованих обстрілів України. Під удар потрапляє й енергетична інфраструктура країни.
Зокрема терористи майже кожної ночі запускають безпілотники типу Shahed. Як приклад, у ніч на 27 вересня, ворог атакував Україну: балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, двома крилатими ракетами Х-22, 32 ударними БпЛА типу Shahed.
Під час відбиття повітряного нападу вдалось знищити 24 дрони.
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