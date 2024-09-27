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Кабмін призначив екс-мера Житомира головою Держагенства відновлення

П'ятниця 27 вересня 2024 18:40
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Кабмін призначив екс-мера Житомира головою Держагенства відновлення Фото: Сергій Сухомлин (zt-rada.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів у п'ятницю, 27 вересня, призначив нового голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Ним став Сергій Сухомлин.

Про це заявив представник Кабміну Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Кабінетом Міністрів України призначено Сухомлина Сергія Івановича Головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - написав Мельничук.

Що передувало

19 вересня стало відомо, що міський голова Житомира Сергій Сухомлин вирішив достроково скласти повноваження - депутати міської ради одноголосно підтримали його відставку.

За словами самого Сухомлина, це "складне рішення, яке приймалося кілька тижнів".

"Я поки що не можу сказати у зв’язку із чим воно приймається, трохи пізніше, мабуть, на наступному тижні, зможу все розказати. Я точно не залишаю Житомир. Думаю, зможемо допомагати Житомиру ще більше", - сказав тоді він.

Він також розповів, що мав плани вступити в ЗСУ, однак йому поступила інша пропозиція. Яка саме - він тоді не розповів.

Нагадаємо, 10 червня Мустафа Найєм у своїх соцмережах написав, що залишає посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. А вже 18 червня Кабмін звільнив його з посади.

За словами Найєма, він зважився на такий крок через "системні перешкоди, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження". Він заявив, що з листопада 2023 року він та команда Держагентства відновлення стикалася з опором та протидією. Про який опір йдеться - чиновник не розповів.

Більш детально про скандал та реакцію Кабміну можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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