Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів на зброю для України, які могли "згоріти"

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів в рамках президентського повноваження для України. Ці кошти могли "згоріти" наприкінці вересня після закінчення фінансового року у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.

"Сьогодні у рамках пакета допомоги, яку президент Байден призначив перед своєю зустріччю з президентом Зеленським, Департамент повідомив Конгрес про намір спрямувати приблизно 5,55 млрд доларів на оборонні товари та послуги з запасів Міністерства оборони на військову допомогу Україна під повноваженнями президента", - йдеться у заяві.

Як пояснили у Блінкена, йдеться про кошти, виділені в межах закону про додаткові асигнування на безпекові потреби України у 2024 році, термін дії якого спливає 30 вересня, коли закінчується фінансовий рік у США.

Блінкен додав, що цей крок гарантує, що термін дії цих повноважень не закінчиться, і США зможуть повністю використати фінансування, виділене Конгресом.

"Таким чином, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні значні обсяги оборонних товарів та послуг з запасів Міністерства оборони в рамках запланованих скорочень протягом наступних тижнів та місяців", - наголосили у Держдепі.