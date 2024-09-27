Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів на зброю для України, які могли "згоріти"
Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд доларів в рамках президентського повноваження для України. Ці кошти могли "згоріти" наприкінці вересня після закінчення фінансового року у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.
"Сьогодні у рамках пакета допомоги, яку президент Байден призначив перед своєю зустріччю з президентом Зеленським, Департамент повідомив Конгрес про намір спрямувати приблизно 5,55 млрд доларів на оборонні товари та послуги з запасів Міністерства оборони на військову допомогу Україна під повноваженнями президента", - йдеться у заяві.
Як пояснили у Блінкена, йдеться про кошти, виділені в межах закону про додаткові асигнування на безпекові потреби України у 2024 році, термін дії якого спливає 30 вересня, коли закінчується фінансовий рік у США.
Блінкен додав, що цей крок гарантує, що термін дії цих повноважень не закінчиться, і США зможуть повністю використати фінансування, виділене Конгресом.
"Таким чином, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні значні обсяги оборонних товарів та послуг з запасів Міністерства оборони в рамках запланованих скорочень протягом наступних тижнів та місяців", - наголосили у Держдепі.
Що цьому передувало
Нагадаємо, у квітні 2024 року після кількох місяців затримки Конгрес ухвалив пакета допомоги Україні в розмірі 61 млрд доларів. Президентський дозвіл (PDA) на скорочення фінансування в розмірі 7,8 млрд доларів був ключовим його компонентом.
Президентські повноваження дозволяють пришвидшити надання допомоги Україні, оскільки озброєння надсилається зі складів Пентагону. Виділені кошти витрачаються на заміну цього обладнання в арсеналах США.
Вчора, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що США вдалося знайти спосіб виділити залишок, щоб повноваження президента не закінчилися після кінця фінансового року США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.