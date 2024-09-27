Посольство України у Відні закрилось на кілька днів через фейкове мінування

У п'ятницю, 27 вересня, українське посольство у Відні отримало повідомлення про можливе мінування будівлі. Через це тимчасово припинено консульське обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Республіці Австрія у Facebook.

"Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією. Безпека наших громадян завжди у безумовному пріоритеті", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у посольстві було проведено перевірку - вибухових пристроїв не виявлено. Однак австрійська поліція рекомендувала утриматися від відвідування будівлі.

Саме тому консульський відділ відновить роботу в понеділок, 30 вересня.