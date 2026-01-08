Зеленський зустрінеться з Трампом для фіналізації угоди про гарантії безпеки, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом для завершення угоди про гарантії безпеки вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Axios називає й інший варіант - зустріч двох лідерів країн під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі , який відбудеться у січні.

Видання із посиланням на українських чиновників пише, що є ймовірність візиту Зеленський до США наступного тижня для зустрічі з Трампом і завершення угоди про гарантії безпеки.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, в четвер, 8 січня, Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Наступним етапом стане його фіналізація на найвищому рівні.

Вчора, 7 січня, стало відомо, що українські та американські представники під час чергового раунду переговорів у Парижі домовилися про подальші контакти на рівні лідерів та обговорили ключові елементи плану завершення війни.

Крім того, в середу, 7 січня, у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, згідно з даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.

Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Раніше, 6 січня, в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили єдність щодо сталого миру та домовилися про подальшу підтримку Києва, а керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про конкретні домовленості.

Зазначимо, Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки на землі, в небі та на морі. При цьому відповідь щодо термінів гарантій безпеки від США планується отримати під час зустрічі Зеленського та президента Дональда Трампа.