Головна » Новини » Політика

Зеленський зустрінеться з Трампом для фіналізації угоди про гарантії безпеки, - ЗМІ

Четвер 08 січня 2026 21:33
Зеленський зустрінеться з Трампом для фіналізації угоди про гарантії безпеки, - ЗМІ Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом для завершення угоди про гарантії безпеки вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Видання із посиланням на українських чиновників пише, що є ймовірність візиту Зеленський до США наступного тижня для зустрічі з Трампом і завершення угоди про гарантії безпеки.

Axios називає й інший варіант - зустріч двох лідерів країн під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбудеться у січні.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, в четвер, 8 січня, Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Наступним етапом стане його фіналізація на найвищому рівні.

Вчора, 7 січня, стало відомо, що українські та американські представники під час чергового раунду переговорів у Парижі домовилися про подальші контакти на рівні лідерів та обговорили ключові елементи плану завершення війни.

Крім того, в середу, 7 січня, у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, згідно з даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.

Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Раніше, 6 січня, в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили єдність щодо сталого миру та домовилися про подальшу підтримку Києва, а керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про конкретні домовленості.

Зазначимо, Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки на землі, в небі та на морі. При цьому відповідь щодо термінів гарантій безпеки від США планується отримати під час зустрічі Зеленського та президента Дональда Трампа.

Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Гарантії безпеки Зустріч Зеленського та Трампа
