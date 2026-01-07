Умєров та Буданов повідомили про результати нового раунду переговорів з США в Парижі

Українські та американські представники під час чергового раунду переговорів у Парижі 7 січня домовилися про подальші контакти на рівні лідерів та обговорили ключові елементи плану завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис секретаря Ради безпеки та оборони Рустема Умєрова, а також на повідомлення керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

"Провели черговий раунд консультацій зі спеціальним посланником Сполучених Штатів Стівом Віткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а також співробітником Білого дому Джошем Груенбаумом. Це вже була третя зустріч з американською стороною протягом двох днів у Парижі", - сказано у повідомленні Умєрова.

З боку України в перемовинах взяли участь сам Умєров, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, новий керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, його новий перший заступник Сергій Кислиця, а також голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник Офісу Президента Олександр Бевз.



"Предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни. Окремо зосередилися на можливих форматах подальших контактів на рівні лідерів за участі України, європейських партнерів і США", - зазначив Умєров, додавши, що готується детальна доповідь для президента України Володимира Зеленського.

Зі свого боку Буданов повідомив, що під час другого дня переговорів мав зустріч з радниками з питань національної безпеки та делегацією США. Але окрім них, він встиг зустрітися з представниками воєнної розвідки Франції.

"Ключові теми: гарантії безпеки та координація подальших кроків для наближення справедливого миру. Також провів професійну зустріч із колегами з французької воєнної розвідки та особисто її керівником - генералом Жаком Лангладом де Монгро", - написав він.