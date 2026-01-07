Не 15 років? Зеленський чекає від Трампа відповідь про терміни гарантій безпеки
Президент України Володимир Зеленський припустив "найближчим часом" нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом. На зустрічі лідер США може дати відповідь щодо термінів гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського журналістам.
Зеленський зазначив, що головне питання, яке зараз обговорюється, в тому числі на рівні лідерів - це гарантії безпеки. 6 січня після зустрічі у Парижі була доповідь щодо цього моменту.
"Вчора була достатньо детальна доповідь наших генералів від Франції, Британії, США і від України. Гнатов від нас цим займається, начальник генштабу. В принципі, всі деталі погоджуються між країнами... І там підтримка, озброєння, присутність, там є відповіді на всі ці запитання", - сказав він.
Однак президент додав, що не готовий зараз публічно коментувати питання просування обговорення гарантій безпеки від США довше, ніж на 15 років. Оскільки під час зустрічі в грудні у резиденції Трампа у Мар-а-Лаго після того, як український лідер підняв це питання, Трамп взяв паузу.
"В грудні в Мар-а-Лаго я підняв це питання - президент Сполучених Штатів Америки взяв паузу в цьому питанні, сказав, будуть розглядати. Я думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним. Думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, може десь ще. Подивимось, які плани у президента (США). І я думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання", - резюмував він.
Нагадаємо, що 28 грудня 2025 року Трамп прийняв Зеленського у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Переговори тривали майже три години, після чого лідери також поспілкувалися з європейськими партнерами. За підсумками зустрічі Трамп заявив про наближення до завершення війни. Зеленський, зі свого боку, повідомив, що мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%, а гарантії безпеки для України - повністю.
При цьому 6 січня в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Під час зустрічі Україна, Франція та Велика Британія також підписали декларацію про створення спільної координаційної групи. Пізніше вже на рівні лідерів планується доопрацювати безпекові документи. Головні пріоритети - це гарантії безпеки та післявоєнне відновлення України.
Щодо деталей - Зеленський вже розкрив, що Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки на землі, в небі та на морі. Про розгортання "ядерної парасольки" над Україною не йдеться. Також наразі досі немає чіткої відповіді на те, чи будуть європейці в Україні давати відсіч, якщо Росія знову нападе.