Зеленський пояснив, які гарантії безпеки Україна обговорює з партнерами

Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки на землі, в небі та на морі. Про розгортання "ядерної парасольки" над Україною не йдеться.

Зеленський зазначив, що під час обговорення гарантій безпеки для України мови про розгортання ядерного щита від Британії та Франції не йшло. Зате обговорювались гарантії від партнерів та США на землі, на морі та у повітрі.

"Окремий трек - ППО, а також - посилення нашої армії, а також додаткове фінансування для особового складу, для нас дуже важлива укомплектованість наших бригад. І ми говоримо про деякі ліцензії, які нам потрібні для копродукції", - зазначив президент, пояснюючи, про що саме говорили.