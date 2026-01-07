Буданов заявив про "конкретні результати" переговорів у Парижі

У Парижі сьогодні, 7 січня, продовжуються переговори України, США та країн "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для Києва в рамках мирного плану. Вже є конкретні результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

"Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває", - повідомив Буданов.

Переговори у Парижі

Нагадуємо, вчора, 6 січня, в Парижі стартували переговори за участю України, США та країн "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України в рамках мирної угоди.

Союзники України планують узяти на себе реальні обов’язкові зобов’язання, які будуть діяти у випадку нової агресії Росії. Ці положення закладені у проєкті Паризької угоди про гарантії безпеки для України.

Надалі на рівні лідерів планується доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого заплановані консультації у США за участі ширшого кола країн.

На переговорах представники України та США в рамках "коаліції охочих" домовилися про конкретні кроки з реалізації та контролю режиму припинення вогню, однак остаточне просування цих домовленостей залежить від позиції Росії, яка поки що не підтвердила готовність їх виконувати.

Німеччина висловила готовність приєднатися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, водночас не беручи на себе зобов'язань щодо направлення військ.

На відміну від Великої Британії та Франції, Німеччина розглядає участь у відповідних механізмах у рамках домовленостей, досягнутих на зустрічі "коаліції охочих".

Бельгія готова надати авіацію і флот для забезпечення безпеки України після завершення війни.