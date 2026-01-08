Зеленський про гарантії безпеки від США: документ готовий до фіналізації з Трампом
Двосторонній документ про гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів фактично готовий, наступний етап – його фіналізація на найвищому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"(Секретар Ради безпеки та оборони - ред.) Рустем Умєров доповів за результатами перемовин нашої команди у Франції вчора. Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України", - заявив Зеленський.
За його словами, важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд, також переговорні групи спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку.
"Були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну", - додав президент України.
Глава держави також підкреслив, що після повернення в Київ українська переговорна команда доповідатиме щодо всіх деталей зустрічей.
"Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів. В цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора", - додав Зеленський.
Що передувало
Вчора, 7 січня, стало відомо, що українські та американські представники під час чергового раунду переговорів у Парижі 7 січня домовилися про подальші контакти на рівні лідерів та обговорили ключові елементи плану завершення війни.
Також вчора у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, за даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.
Днем раніше, 6 січня, в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили єдність щодо сталого миру та домовилися про подальшу підтримку Києва, а керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про конкретні домовленості.
Також відомо, що Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки на землі, в небі та на морі. При цьому відповідь щодо термінів гарантій безпеки від США планується отримати під час зустрічі Зеленського та президента Дональда Трампа.