Зеленский встретится с Трампом для финализации соглашения о гарантиях безопасности, - СМИ

Четверг 08 января 2026 21:33
UA EN RU
Зеленский встретится с Трампом для финализации соглашения о гарантиях безопасности, - СМИ Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание со ссылкой на украинских чиновников пишет, что есть вероятность визита Зеленского в США на следующей неделе для встречи с Трампом и завершения соглашения о гарантиях безопасности.

Axios называет и другой вариант - встреча двух лидеров стран во время Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится в январе.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в четверг, 8 января, Зеленский сообщил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США фактически готов. Следующим этапом станет его финализация на самом высоком уровне.

Вчера, 7 января, стало известно, что украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны.

Кроме того, в среду, 7 января, в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, согласно данным СМИ, принимали в посольстве Соединенных Штатов.

Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Ранее, 6 января, в Париже состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили единство в отношении устойчивого мира и договорились о дальнейшей поддержке Киева, а руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о конкретных договоренностях.

Отметим, Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. При этом ответ относительно сроков гарантий безопасности от США планируется получить во время встречи Зеленского и президента Дональда Трампа.

