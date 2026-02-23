Партія Терехова, Кіма та Арахамії? Що стоїть за новим політичним проектом влади

На тлі розмов про можливі вибори політики тестують нові союзи й запускають проекти, розраховані на післявоєнну реальність. Один із них формується довкола Асоціації прифронтових міст і громад. Її обличчями стали Ігор Терехов та Віталій Кім, однак непублічний ідеолог – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.



РБК-Україна опитало понад десяток співрозмовників, щоби розібратись, що це за проект, яке його майбутнє і які перспективи.



Читайте також: "Росіяни хочуть замінити мене": Зеленський про вибори та перемир'я

Головне:

Асоціація прифронтових міст та громад. Об’єднання на чолі з Ігорем Тереховим поступово перетворюється на політичний майданчик із загальнонаціональними амбіціями.

Об’єднання на чолі з Ігорем Тереховим поступово перетворюється на політичний майданчик із загальнонаціональними амбіціями. Новий політичний проект. За словами співрозмовників РБК-Україна, на базі Асоціації формується партія, яка може взяти участь у наступних парламентських виборах.

За словами співрозмовників РБК-Україна, на базі Асоціації формується партія, яка може взяти участь у наступних парламентських виборах. Фактор центру. Участь представників Кабміну та голів ОВА у заходах Асоціації свідчить про щонайменше мовчазну підтримку проекту з боку влади.

Участь представників Кабміну та голів ОВА у заходах Асоціації свідчить про щонайменше мовчазну підтримку проекту з боку влади. Непублічні гравці. Головним політичним "ідеологом" ініціативи джерела називають голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Головним політичним "ідеологом" ініціативи джерела називають голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. Боротьба з Південь і Схід. Потенційна партія може претендувати на частину виборців із лівоцентристськими настроями, в тому числі на тих, які раніше голосували за "Опоблок" та ОПЗЖ.

Потенційна партія може претендувати на частину виборців із лівоцентристськими настроями, в тому числі на тих, які раніше голосували за "Опоблок" та ОПЗЖ. Ключові виклики. Проекту бракує загальнонаціонального лідера, а сам цільовий виборець змінюється через війну та масову міграцію.

Цієї зими розмови про можливі вибори знову вийшли на передній план української політики. На тлі регулярних, хоч і не надто проривних мирних переговорів, численні інсайди, що от-от – і буде старт кампанії, розворушили її потенційних учасників.

Хтось почав розвідку боєм, виступивши з гострими заявами та резонансними інтерв'ю. Інші – активізували перемовини з можливими майбутніми союзниками. Треті – викроюють нові проекти з амбіцією вийти на загальнонаціональний рівень.

У серпні минулого року була створена Асоціація прифронтових міст та громад, у вересні відбувся її перший форум-презентація. Активність цієї організації та коло дотичних до неї фігур вказують на те, що її амбіції виходять далеко за межі майданчика для взаємодії місцевого самоврядування.

За словами майже десятка співрозмовників РБК-Україна, на базі Асоціації вже починає формуватись політичний проект, який може взяти участь в одних із наступних загальнонаціональних виборів.

Що відомо про Асоціацію

Згідно з сайтом самої Асоціації, це – "всеукраїнська платформа, покликана посилити взаємодію органів місцевого самоврядування прифронтових територій для захисту людей та забезпечення розвитку громад, які щоденно тримають удар війни". На чолі організації – мер Харкова Ігор Терехов, хоча поряд з ним, з огляду на медіаресурси Асоціації, є ще один "фронтмен" – голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Окремі звернення прифронтових регіонів дають точкові рішення. Один консолідований голос до Уряду або центру – системні. Тому це логічний крок створити такий механізм взаємодії. Моя участь у роботі Асоціації – це обмін досвідом. Те, що спрацювало на Миколаївщині – віддаю колегам. Те, що ефективно працює в інших громадах – беру нам в роботу. Для цього й потрібна окрема платформа, щоб швидко обмінюватися рішеннями й не винаходити велосипед", – описав Кім у коментарі РБК-Україна свою роль у Асоціації.

Терехов та Кім на першому форумі Асоціації (фото: Facebook АПМГ)

Наразі до неї увійшла частина громад з десяти областей, зокрема всі громади Харківщини. До організації приєднались і такі облцентри, як Запоріжжя, Суми та Херсон. Водночас міська громада Миколаєва на чолі з мером Олександром Сєнкевичем до Асоціації не долучилась, хоча він і був присутній (щонайменше) на одному форумі об'єднання, який проходив у його місті.

Дніпро під керівництвом Бориса Філатова залишилось осторонь – мерія міста проігнорувала форум, що проходив у їхньому облцентрі. Натомість до об’єднання приєднався Кривий Ріг, керівники якого вже неодноразово брали участь у заходах АПМГ.

Цікаво, що Терехов, ставши очільником Асоціації, почав коментувати тему мобілізації, підтримку ВПО, податки і навіть економічний форум у Давосі. В інформпросторі стало помітно більше і Віталія Кіма, хоча деякий час до цього він уникав надмірної медійної активності.

"Асоціації вдалось домогтися повернення додаткових 4% ПДФО до місцевих бюджетів. Уряд запустив програму допомоги прифронтовим територіям. Зараз АПМГ домагається вирішення питання із фінансуванням зарплат соціальних працівників та вчителів, що були перенесені на місцеві бюджети без належного фінансування", – каже виданню співрозмовник в оточенні Терехова.

У цих ініціативах Асоціації надає підтримку голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, який був присутній принаймні на двох заходах Асоціації. В останні місяці у своїй риториці він і сам дедалі частіше торкається соціальних проблем.

Читайте також: Чи можливі вибори під час війни: у Раді назвали головну умову

"На рівні центральної влади України має бути якомога більше державників, людей справи. Я безсумнівно відношу до них Ігоря Терехова та Віталія Кіма. Я не є представником органів місцевого самоврядування і тому навіть теоретично не можу входити до цієї Асоціації. Тому зі свого боку я можу тільки будь-якій Асоціації, в тому числі – прифронтових міст та громад – пообіцяти повне сприяння в вирішенні їхніх статутних питань", – прокоментував РБК-Україна свою причетність до АПМГ Гетманцев.

Варто зазначити, що і Кім, і в оточенні Терехова наразі акцентують на тому, що Асоціація прифронтових міст і громад – це не політичний проект.

"Її членами є громади – великих міст, сіл, селищ. Їх очолюють представники різних політичних сил. Зараз вони об’єднались і працюють разом оскільки мають спільний інтерес – допомогти своїм громадам із державним фінансуванням, залученням міжнародних донорів. Тобто це дуже практично. Це, звісно, про політику, але зовсім не про вибори. І точно не про опозицію", – стверджує джерело, близьке до мера Харкова.

За його словами, кожен з очільників 300 громад, що зараз є членами Асоціації, буде самостійно вирішувати, як та з ким йти на вибори.

Українська політична практика показує: масштабні ініціативи за участі регіональних еліт рідко розгортаються без відома центру. І те, що заходи Асоціації регулярно відвідують представники Кабміну та керівники ОВА з президентської вертикалі, свідчить щонайменше про відсутність спротиву з боку команди влади – а радше про її сприяння.

Форуми Асоціації регулярно відвідують члени Кабміну та голови ОВА (фото: Facebook АПМГ)

Головним політичним "архітектором" цього проекту, за словами шести співрозмовників видання, є голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. І Кім, і Гетманцев вважаються близькими до нього людьми.

Політичний вимір

"Наразі цей проект – як проба боєм. Думаю, спочатку Асоціація була задумана як інструмент посилення самого Арахамії всередині, напротивагу Єрмаку. Однак загалом цей проект можна розвернути як завгодно – і як сателіта нинішньої партії влади, і в опозицію. Але як я бачу, ця майбутня партія точно розрахована на входження в коаліцію. Ба більше, я думаю, що слід Арахамії ми побачимо не в одному проекті", – розмірковує один з інформованих співрозмовників видання.

Подібні політичні конструкції вже реалізовувалися за сприяння Банкової часів Петра Порошенка – партія "Наш край", що об’єднала низку представників регіональних еліт й виконувала роль керованого політичного сателіта влади. Дехто вбачає у новому проекті пряму конкуренцію партії УДАР Віталія Кличка та "Пропозиції" Бориса Філатова, які є опозиційними до чинної влади.

"Поки це стартап, хороша ідея. Але вона зараз не настільки керована і скоординована, як був колись "Наш край". Таким проектом же треба займатись системно. А у Арахамії не вистачає часу охопити все відразу і одночасно. Якщо ж говорити, чи буде це партія Арахамії – сам він там не з'явиться, він буде йти з партією президента", – розповіло інше поінформовано джерело.

"Хедлайнер" Асоціації – Ігор Терехов – намагається позиціонувати себе не провладним, але не надто опозиційним. Він публічно обережно критикує Кабмін, а ще більше – Верховну Раду.

"Був момент, коли у президента та прем'єрки почали вже виникати запитання "а що це таке, що він робить"? Терехов тоді трохи перегинав з опозиційністю. Але відтоді він став уже більш помірковано виступати, і зараз здебільшого обрав собі жертвою парламент. Але Терехов сам по собі дуже відданий начальству. Мабуть, так склалось ще з часів його роботи під керівництвом Кернеса. А Кім в принципі не може дуже критикувати, бо він ж голова ОВА – це пряма президентська вертикаль", – ділиться думками одне з джерел.

Читайте також: Зеленський про вибори: дайте нам два місяці перемир'я

Три співрозмовники видання також стверджують, що ключовим спонсором створення нового проекту є екс-нардеп від колишньої "Опозиційної платформи - За життя", родом з Харкова, Ігор Абрамович. Водночас ще один проінформований співрозмовник у Раді каже, що наразі він не залучений до фінансування проекту, однак не виключає цього у майбутньому.

Низка джерел у парламенті раніше стверджувала, що Ігор Абрамович у 2019 році був включений до списку ОПЗЖ за квотою Вадима Рабіновича. У 2022 році журналісти УП писали, що після початку повномасштабного вторгнення Абрамович оселився на Лазурному узбережжі Франції.

Інфографіка РБК-Україна: Публічні обличчя Асоціації прифронтових міст та громад - Терехов та Кім, регіональна карта членів Асоціації та її можливі зв'язки з іншими політиками

У перші тижні великої війни з партії та фракції ОПЗЖ у ВР вийшла низка нардепів, серед них – і Абрамович. Згодом вони створили у парламенті групу "Відновлення України". Інша частина колишнього ОПЗЖ вирішила позбавити "відступників" мандатів. Абрамович судився проти такого рішення, проте у лютому 2023 року самостійно склав повноваження нардепа. Тоді Арахамія зазначив, що Абрамович мав "проукраїнську позицію і ніколи не асоціювався у нього з ідеологією ОПЗЖ".

"Достатньо поглянути на "синхронність" його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, – свій серед чужих у тилу п’ятої колони. А створена ним депутатська група "Відновлення України", яка послідовно підтримує всі важливі для майбутнього країни та відсічі агресора законодавчі рішення, у найважчі місяці війни лише зміцнила стійкість нашого парламенту перед зовнішнім агресором", — написав у соцмережах Арахамія.

Схожі характеристики Абрамовичу надавав і Терехов, назвавши його "білою вороною" у фракції ОПЗЖ і "людиною, яку від більшості його колег відрізняла чітка проукраїнська позиція". У дописі від 6 лютого 2023 року мер Харкова назвав екс-нардепа своїм другом, вказавши, що підтримує його рішення про складання мандату. За словами Терехова, Абрамович допомагав його місту з першого дня широкомасштабної війни.

Що кажуть про політпроект у самій Асоціації

Віталій Кім – одне з публічних облич Асоціації – на запитання про її майбутнє відповів, що "будь-які розмови про політичні проекти – це радше інтерпретації чи узагальнення".

"... Я не зобов’язаний у всьому погоджуватися з позицією Асоціації – ні в окремих публічних заявах, ні в підходах до окремих тем. Бо це нормальний робочий процес. Головне – результат, а він вже є", – сказав голова Миколаївської ОВА.

Коментуючи свої ж політичні перспективи, він зазначив, що думати про гіпотетичні вибори – зараз не на часі і до цієї теми можна буде повертатися вже після миру. При цьому він уточнив, що не виключає свою участь в політиці в майбутньому.

"Якщо буде така задача та матиму реальні повноваження. В будь-якому разі політичну діяльність я розглядатиму виключно як інструмент для створення реальних механізмів розвитку Миколаївщини, прифронтових територій і країни загалом", – додав Кім.

Інший співрозмовник, близький до Терехова, переконує: хоч ідея створення політпроекту на базі Асоціації і "витає у повітрі", рішення щодо оформлення партії немає.

"Очевидно, що Асоціацію і активність Терехова та Кіма почали помічати. Пішли розмови про створення за участі лідерів Асоціації нового політичного проекту. На адресу лідерів надходять чимало звернень від громад, громадян, підприємців. Соціологи почали вимірювати електоральний потенціал, експерти оцінюють політичні перспективи, зокрема, називають прізвища потенційних учасників", – коментує співрозмовник.

Читайте також: Без шлейфу РФ: у Раді придумали, як відсіяти симпатиків Кремля на наступних виборах

"Гучні прізвища", які з'являються в контексті Асоціації, він називає "не більш ніж здогадками експертів, здебільшого хибними". Також в оточенні Терехова кажуть, що пов'язувати Арахамію з цим проектом недоречно, адже він "залишається в команді президента".

"Якщо загалом говорити, то, враховуючи продовження війни, виводити питання створення партії на порядок денний, зараз бачиться лідерами Асоціації передчасним. Чи з’явиться ідея партії на порядку денному та чи буде сформовано новий політичний тандем, можна очікувати тільки після завершення війни. Наразі про прізвища учасників, симпатиків, конкурентів та виборчих списків говорити дуже передчасно", – уточнив співрозмовник, близький до мера Харкова.

Які шанси та виклики для майбутнього політичного проекту

З грудневого опитування компанії SOCIS випливає, що у разі проведення виборів до Ради перше місце може взяти умовна партія Валерія Залужного з приблизно 21%, на другому – "Слуга народу" з 12% (від усіх респондентів, включаючи тих, хто не визначився чи не братиме участь у виборах). Інші закриті соцдослідження, з результатами яких ознайомлене РБК-Україна, дають приблизно схожі показники – у сумі ці дві політсили набирають у межах 35%.

Решта – ділиться між умовно "старими" партіями – "Євросолідарність", "Батьківщина", переходить до потенційно нових політсил, які соціологічні компанії вже почали тестувати в опитуваннях. І поряд з ними є великий сегмент виборців, які наразі не мають очевидного політичного представництва.

"Є дуже суттєва частка виборців – десь до 20%, яка колись голосувала за умовний біло-голубий табір – "Опоблок", ОПЗЖ тощо. Тобто це велике поле, з яким варто працювати", – каже одне з джерел видання, уточнивши, що саме за цього виборця зможе поборотись майбутній проект Терехова та Кіма.

Йдеться передусім про електорат півдня та сходу країни, який традиційно тяжів до соціально-патерналістських настроїв. Водночас інший співрозмовник видання переконує, що майбутній політпроект не планує концентруватись виключно на ніші колишнього ОПЗЖ, а хотів би зайти на більш широке – лівоцентристське поле. Джерела видання по-різному оцінюють масштаб цього поля, однак сходяться в тому, що воно точно значне.

"Цю нішу, можливо, спробує частково втримати Бойко, якщо піде на вибори, за цю нішу буде боротись Разумков. Чому ж на це поле не завести на противагу інший, новий, альтернативний проект, який буде лояльний до нинішньої партії влади?" – описує логіку створення політпроекту на базі Асоціації інше інформоване джерело видання.

Дехто з опитаних політиків більш скептично оцінює шанси такої партії, звертаючи увагу, що попередні спроби сформувати щось на кшталт партії мерів чи регіональних еліт не дали великих результатів. На вибори 2019 року колишній "Опоблок" йшов, об'єднавши у своїй першій десятці популярних мерів облцентрів – тоді їм не вдалось подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Є й інший приклад "Наш край" – на місцевих виборах 2015 року вони фактично посіли третє місце, перетягнувши частину виборців "Опоблоку".

Читайте також: Чи можливо провести вибори в Україні у травні: що каже Веніславський

"Наразі є такі сценарії. Цей проект піде на загальнонаціональні вибори в Раду паралельно від "Слуги народу". І вже далі у парламенті можна буде зшивати з цього якусь коаліційну конфігурацію. Інший варіант – якщо повернуть партійні блоки, то, можливо, партія Зе і цей проект Терехова і Кіма підуть разом у складі такого блоку, куди можуть увійти й інші менші політсили", – розповів один із співрозмовників, пояснивши, що вибір сценарію буде залежати від того, на який рейтинг претендуватиме нова політсила.



Соцопитування наразі дають потенційному проекту Терехова та Кіма до 4% (фото: Facebook АПМГ)

У вже згаданому дослідженні SOCIS умовна партія мерів на чолі з Тереховим та Кімом могла б набрати 2,8% від усіх респондентів і 4% – від тих, хто визначився і піде на вибори. Опитані співрозмовники видання сходяться в думці, що зараз у такого протопартійного проекту є дві проблеми, які можуть стояти на заваді її росту. Одна з них – відсутність загальнонаціонального лідера.

Терехова здебільшого хвалять харків'яни за господарські якості. Нещодавно після серії критичних перебоїв зі світлом та теплом у Києві у соцмережах стихійно почали протиставляти його Харкову. Хоча це порівняння і було дещо спрощено з огляду на те, що на той момент енергетику в столиці росіяни руйнували в рази прицільніше.

Кім багатьма сприймається як голова ОВА, чиї відеозвернення на початку війни були "заспокійливим", допомагавши боротись з відчаєм та страхом. Попри те, що в різних дослідженнях вони є справді серед найпопулярніших регіональних лідерів, вони все ще залишаються локальними політичними гравцями.

"Там уже відбувається таке собі тестування облич. З цієї ж причини на форуми запрошують Гетманцева, Шмигаля та інших і дивляться, як це відгукується у людей. Можливо, на цю роль би підійшов Бужанський, але він поки стоїть осторонь", – каже один із інформованих співрозмовників РБК-Україна.

Друга – не менша проблема такого проекту – виборці. Мешканці прифронтових територій від початку великої війни у значній масі своїй переміщуються до центральних та західних областей, ще хтось – за кордон. Відтак цільового виборця такого проекту стає об'єктивно менше.

"Електорат з початком війни дуже перемішався. Більше немає такого поділу, який був колись – захід – правий, схід – лівий. Партія Півдня та Сходу не спрацює саме з тієї причини, що їхніх потенційних виборців меншає. Якщо вони хочуть стати загальнонаціональною партією – їм треба розширювати свою географію, залучаючи й інші області – не лише прифронтові", – міркує один із інформованих співрозмовників видання.

Сьогодні проект під назвою Асоціація прифронтових міст і громад виглядає радше як політична заявка на майбутнє, ніж як готова загальнонаціональна партія.

Війна продовжує відкладати вибори і водночас уже змінює саму конфігурацію української політики: старі електоральні ніші залишаються, але їхні носії зникають або трансформуються.

Тому поява нових проектів сьогодні більше свідчить не про старт кампанії, а про підготовку до політичної реальності після війни – коли боротьба точитиметься вже не лише за владу, а й за перерозподіл виборця, який за ці роки змінився разом із країною.

РБК-Україна до виходу матеріалу не отримало офіційні коментарі Ігоря Терехова, Давида Арахамії та Ігоря Абрамовича. Видання готове додати їхні відповіді та позицію.

Питання-відповідь (FAQ)

- Чи є Асоціація прифронтових міст та громад політичним проектом?

Офіційно її учасники це заперечують і називають платформою співпраці громад. Водночас численні співрозмовники РБК-Україна вважають, що на її базі починає формуватися лояльний до влади політичний проект для участі у загальнонаціональних виборах на чолі з Ігорем Тереховим та Віталієм Кімом.

- Хто може стояти за створенням нового політичного проекту?

За словами джерел видання, політичним архітектором проекту називають голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. При цьому ще кілька співрозмовників вважає, що спонсором цієї "протопартії" вже є або може стати у майбутньому екс-нардеп від колишньої ОПЗЖ, бізнесмен Ігор Абрамович.

- Який електорат може стати базою нового проекту?

Йдеться передусім про частину виборців Півдня та Сходу України, зокрема колишній електорат біло-голубого табору, ОПЗЖ, але не лише про них. Також проект може бути націлений на виборців з лівoцентристськими поглядами.

- Які шанси такого проекту на виборах?

За соціологічними оцінками, умовна партія Терехова та Кіма наразі могла б набрати близько 3-4%. Подальші перспективи залежатимуть від появи загальнонаціонального лідера, ресурсів і здатності географічно вийти за межі "проекту Півдня та Сходу".

- У якому форматі проект може піти на вибори?

Співрозмовники РБК-Україна розглядають два сценарії: самостійна участь у виборах із подальшим входженням до коаліції з нинішньою партією влади або її входження у блок разом з політсилою Зеленського.