Новий теракт після Львова. У Миколаєві на АЗС вибухом поранено поліцейських: всі деталі

У Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції. Унаслідок інциденту постраждали семеро співробітників патрульної поліції.

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції України Івана Вигівського.

Головне:

Вибух стався близько 18:10 на території непрацюючої АЗС у Миколаєві, там перебували патрульні поліцейські.

на території непрацюючої АЗС у Миколаєві, там перебували патрульні поліцейські. Постраждали семеро правоохоронців , двоє з них перебувають у тяжкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

, двоє з них перебувають у тяжкому стані, лікарі борються за їхнє життя. Поліція пов’язує інцидент із серією атак на правоохоронців , зокрема згадує нещодавній теракт у Львові.

, зокрема згадує нещодавній теракт у Львові. На місці працюють вибухотехніки , правоохоронці встановлюють причину вибуху та всі обставини події.

, правоохоронці встановлюють причину вибуху та всі обставини події. Подію кваліфікували як теракт - прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом терористичного акту з тяжкими наслідками.

Що відомо про вибух

За словами Вигівського, вибух стався близько 18:10 на території непрацюючої АЗС. На місці перебували співробітники Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували службові автомобілі.

Унаслідок вибуху семеро поліцейських отримали поранення. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

"Лікарі борються за їх життя", - повідомив Вигівський.

Поліція пов’язує інцидент із серією атак

Очільник Нацполіції нагадав, що позавчора теракт проти правоохоронців стався у Львові, де загинула поліцейська та були поранені інші працівники поліції.

"Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави", - заявив він.

У поліції розцінюють події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та спробу дестабілізації ситуації всередині країни.

Наразі тривають слідчі дії та з’ясування всіх обставин вибуху.

Реакція МВС

Глава МВС Ігор Клименко у коментарі РБК-Україна зауважив, що наразі на місці події працюють вибухотехніки. Зокрема, наразі уточнюються деталі щодо того, що саме стало причиною вибуху.

"Найбільше мене на цей час цікавить стан патрульних. Доручив зараз визначитися, чи потрібно когось транспортувати на лікування до Києва. Мені постійно доповідають, тримаю на контролі. Будемо інформувати", - розповів Клименко.

Заява Зеленського

За словами Зелеського, двоє з семи поранених перебувають у важкому стані. Їм надається необхідна допомога.

"З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей", - заявив президент.

Подію визнано терактом

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки.

У поліції уточнили, що сьогодні о 18:20 у Миколаєві на території непрацюючої АЗС, яка знаходиться поблизу адмінбудівлі управління патрульної поліції в Миколаївській області, стався вибух саморобного вибухового пристрою.

Під час вибуху на території АЗС перебували працівники патрульної поліції, які приїхали на перезмінку. У результаті вибуху постраждали сім поліцейських, двоє з них - у тяжкому стані.