Радники Трампа зустрілися з російським спецпосланцем у Парижі щодо України, - Ахіоѕ

Радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios .

Ця зустріч відбулася після того, як Віткофф і Кушнер провели переговори з українськими та європейськими лідерами, включно з президентом України Володимиром Зеленським та керівниками Великої Британії, Франції і Німеччини.

Основними питаннями обговорення стали гарантії безпеки для України та можливі територіальні поступки в східному Донбасі, а також узгодження деталей мирного плану перед подальшим залученням Росії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що угода щодо гарантій безпеки фактично готова до фіналізації на найвищому рівні. Українська сторона також запропонувала варіанти остаточного оформлення документа з питань територій, що стосуються конфлікту.

На даний момент президент Росії Володимир Путін не дав жодних публічних сигналів, що готовий погодитися на пропозицію або навіть серйозно її розглядати.

Зеленський також зазначив, що Україна отримала підтвердження про те, що США вступлять у переговори з Росією щодо нинішньої пропозиції, і наголосив на необхідності зберігати тиск на Москву на тій же інтенсивності, що й робота переговорних команд України.