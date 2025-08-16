Зеленський поїде до Трампа говорити про деталі завершення війни

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з президентом США Дональдом Трампом у понеділок, 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський провів тривалу та змістовну розмову з Трампом, спочатку один на один, а потім за участі європейських лідерів.

Загальний час переговорів перевищив півтори години, із Трампом – близько години.

"Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна - Америка - Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього", - наголосив він.

Президент також наголосив на важливості залучення європейських партнерів для надійного гарантування безпеки України разом із США.

Він додав, що продовжує координувати позиції з усіма союзниками та дякує всім, хто підтримує Україну.

Зеленський повідомив, що деталі щодо завершення війни та вбивств обговорюватиме з Трампом під час зустрічі у Вашингтоні в понеділок.