"Не окуповувати всю Україну": Віткофф заявив про "поступки" з боку Росії
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Росія нібито пішла на поступки Україні у питанні п'яти регіонів. Проте він не зміг сказати нічого конкретного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Віткоффа в ефірі CNN Live 17 серпня.
"Москва пішла на поступки щодо п'яти областей України. Поступки, на які погодилася піти Росія - не окуповувати всю Україну", - заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа.
Віткофф також додав, що США, мовляв, бачать з боку Росії "поміркованість". Вашингтон нібито вже проінформував європейських лідерів про пропозиції Кремля.
"Ми побачили певну поміркованість у тому, як вони (росіяни, - ред.) думають про досягнення остаточної мирної угоди. І ми вважаємо, що це подає надію. Ми поінформували європейців одразу після [саміту на Алясці]... Думаю, всі погодилися, що ми досягли прогресу", - заявив він.
Проте коли у Віткоффа запитали, що саме являє собою ця угода, і чи не є вона насправді тією самою "угодою", яку Путін пропонував - виведення українських військ з Донбасу в обмін на просто "припинення вогню" - Віткофф розгубився та заявив, що в нього "немає часу" обговорювати цей момент.
"Знаєте, послухайте, я не впевнений, що у нас зараз є час, щоб розглядати всі різні питання щодо цих п'яти регіонів", - заявив він.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у Брюсселі 17 серпня сказав, що будь-які територіальні питання повинні обговорюватися тільки лідерами країн під час тристоронньої зустрічі. Але Росія поки що не демонструє ознак, що вона готова до неї.
Як писали ЗМІ, Путін звернувся до США з проханням щодо України. Він хоче, щоб Вашингтон визнав тимчасово окуповані українські території частиною Росії. Окрім цього, він нібито запропонував заморозити фронт в Запорізькій та Херсонській областях в обмін на припинення бойових дій та вихід ЗСУ з Донбасу та зобов'язався письмово гарантувати, що не нападе на Україну, або на Європу.