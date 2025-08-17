ua en ru
Путін погодився на гарантії США для України і "заборонить" РФ напад на Європу, - Віткофф

Неділя 17 серпня 2025 17:40
Путін погодився на гарантії США для України і "заборонить" РФ напад на Європу, - Віткофф Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Кремля Володимир Путін погодився на гарантії безпеки від США для України. Крім того, буде зобов'язання на напади на Європу.

Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Під час інтерв'ю ведучий CNN відзначив той факт, що президент США Дональд Трамп назвав свою зустріч із Путіним продуктивною, заявивши, що з багатьох питань було досягнуто згоди.

У зв'язку з цим журналіст запитав Віткоффа, які є два конкретні пункти, за якими було досягнуто домовленості.

Першим фактором спецпредставник Трампа назвав гарантії безпеки для України, а саме - "захист згідно з 5 статтею від США" (йдеться про принцип 5 статті НАТО).

"Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав переломними - гейм-чейнджерами". Ми не думали, що ми хоч якось близькі до того, щоб домовиться про захист за статтею 5 з боку Сполучених Штатів", - сказав Віткофф.

Він додав, що також є домовленість про те, що РФ законодавчо закріпить зобов'язання не нападати на інші території, коли мирна угода буде досягнута. Причому йдеться про Європу.

"Законодавче закріплення в Російській Федерації зобов'язання не нападати на інші європейські країни і не порушувати їхній суверенітет. Отже, ми погодилися, їх було багато (домовленостей - ред.) і їх було набагато більше", - резюмував спецпредставник Трампа.

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки

Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп погодився надати Україні гарантії безпеки за аналогією 5 статті НАТО. Однак ці гарантії будуть поза військовим блоком.

"Гарантії, про які говорив Трамп, включають двосторонні зобов'язання, а також участь США в коаліційній підтримці України", - уточнили для WSJ європейські чиновники.

Також зазначимо, що сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягає на реальних гарантіях безпеки, які працюватимуть на практиці, так само як стаття 5 НАТО.

Крім того, відомо, що завтра Зеленський вирушить до США й обговорюватиме деталі завершення війни.

