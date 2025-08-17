ua en ru
Рубіо про можливу угоду щодо України: кожна сторона має щось дати та отримати

Україна, Неділя 17 серпня 2025 17:11
Рубіо про можливу угоду щодо України: кожна сторона має щось дати та отримати Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Для укладення угоди про припинення вогню в Україні кожна сторона має щось отримати та щось віддати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо.

"Єдиний спосіб досягти угоди - це щоб кожна сторона щось отримала, і кожна сторона щось дала - і це було дуже складно", - зауважив Рубіо.

Він наголосив, що якби це було легко, це б не тривало 3,5 роки.

"Ось чому (український президент Володимир, - ред.) Зеленський приїжджає завтра", - додав він.

Підготовка до угоди про мир в Україні

Зауважимо, що днями Рубіо наголосив, що гарантії безпеки для України та територіальні поступки повинні стати частиною мирних переговорів з Росією.

Нагадаємо, що вже вчора, 16 серпня, президент США Дональд Трамп повідомив європейських лідерів про готовність надати Україні американські гарантії безпеки.

Це стало помітним сигналом зміни його позиції щодо участі Вашингтона у завершенні війни Росії проти України.

Заява пролунала після зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася п’ятницю на військовій базі в Анкориджі на Алясці.

Основною темою переговорів було припинення агресії РФ, проте, за словами Трампа, домовитися про перемир’я під час зустрічі не вдалося.

Президент США підкреслив, що подальший розвиток подій залежить від рішень українського керівництва.

Сьогодні, 17 серпня, український президент прибув до Брюсселя на засідання “коаліції рішучих”, а після цього разом з європейськими лідерами вирушить до США.

