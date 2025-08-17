США не змусять Україну віддати жодні території Путіну, - Рубіо
Україна не готова поступатися своїми територіями, і США не тиснуть на Київ, щоб передавати всі окуповані Росією регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо.
Під час інтерв’ю NBC державний секретар США Марко Рубіо прокоментував можливі сценарії мирної угоди між Україною та Росією.
Журналісти запитали, чи обговорювалося питання передачі під контроль російського диктатора Володимира Путіна всього Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя та Криму.
Рубіо відповів, що українці не готові на такі поступки й ніхто не має права змушувати їх поступатися.
За його словами, навіть у разі укладення мирної угоди вона не передбачатиме передачі цих територій.
"Українці не готові поступитися цим, і ніхто не змушує Україну поступатися... Якщо буде укладено мирну угоду, вона не буде такою", - сказав він.
Вимоги Путіна
Зауважимо. що президент США Дональд Трамп повідомив, що російський диктатор Володимир Путін все ще вимагає виходу України з Донбасу.
Водночас, як відомо, Трамп під час телефонної розмови з європейськими союзниками заявив, що хоча Україна має сама вирішувати, що робити зі своєю територією.
Зауважимо також, що президент України Володимир Зеленський сьогодні відзначив, що гарантії безпеки Україні від Трампа важливіше за забаганки Путіна.
Варто зазначити, що дана заява пролунала після того, як вчора, американський президент заявив європейським лідерам, що готовий надати Україні американські гарантії безпеки.
Водночас, варто зауважити, що сам Рубіо сьогодні заявив, що для укладення угоди про припинення вогню в Україні кожна сторона повинна буде щось отримати та щось віддати.