ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский о заседании "коалиции решительных": Европа поддерживает позицию Украины

Украина, Воскресенье 17 августа 2025 19:49
UA EN RU
Зеленский о заседании "коалиции решительных": Европа поддерживает позицию Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейские партнеры поддерживают позицию Украины в том, что границы государств не должны меняться силой. А любые территориальные вопросы Украина будет обсуждать исключительно на трехсторонней встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По итогам онлайн-заседания "коалиции решительных" в Брюсселе 17 августа Зеленский отметил, что Европа поддерживает позиции Украины.

"Четкая поддержка независимости и суверенитета Украины. Все соглашаются, что границы государств не должны меняться силой. Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель", - отметил он.

Президент добавил, что решение США принять участие в гарантиях безопасности для Украины можно назвать "историческим". Однако гарантии должны быть практическими и давать защиту - на земле, в небе и на море. Кроме этого, в разработке гарантий должна участвовать Европа.

"Конечно, мы говорили, как прекратить убийства как можно быстрее. Мы нарабатываем общий взгляд на то, каким должно стать мирное соглашение - действительно честное, быстрое и сработающее", - резюмировал Зеленский.

В Вашингтоне будет "жарко"

Напомним, что президент Зеленский в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с Зеленским туда поедет ряд европейских лидеров.

При этом разговор в США будет очень тяжелым, что уже косвенно дал понять спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. В частности, он заявил, что во время встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским будет обсуждаться так называемый "обмен территориями".

Также Уиткофф сказал, что Россия якобы согласилась на гарантии безопасности США для Украины, а также Москва законодательно закрепит обязательство не нападать на европейские страны. При этом Уиткофф добавил, что Кремль якобы "пошел на уступки - по его словам, РФ согласна "не оккупировать всю Украину".

Исправлять ситуацию пришлось государственному секретарю США Марку Рубио. Он заверил, что Украина не готова уступать свои территории, и США не давят на Киев, чтобы передавать все оккупированные Россией регионы. Однако Рубио предположил, что каждая сторона соглашения "должна что-то отдать и что-то получить".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия