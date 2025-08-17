Зеленский о заседании "коалиции решительных": Европа поддерживает позицию Украины
Европейские партнеры поддерживают позицию Украины в том, что границы государств не должны меняться силой. А любые территориальные вопросы Украина будет обсуждать исключительно на трехсторонней встрече.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
По итогам онлайн-заседания "коалиции решительных" в Брюсселе 17 августа Зеленский отметил, что Европа поддерживает позиции Украины.
"Четкая поддержка независимости и суверенитета Украины. Все соглашаются, что границы государств не должны меняться силой. Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель", - отметил он.
Президент добавил, что решение США принять участие в гарантиях безопасности для Украины можно назвать "историческим". Однако гарантии должны быть практическими и давать защиту - на земле, в небе и на море. Кроме этого, в разработке гарантий должна участвовать Европа.
"Конечно, мы говорили, как прекратить убийства как можно быстрее. Мы нарабатываем общий взгляд на то, каким должно стать мирное соглашение - действительно честное, быстрое и сработающее", - резюмировал Зеленский.
В Вашингтоне будет "жарко"
Напомним, что президент Зеленский в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с Зеленским туда поедет ряд европейских лидеров.
При этом разговор в США будет очень тяжелым, что уже косвенно дал понять спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. В частности, он заявил, что во время встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским будет обсуждаться так называемый "обмен территориями".
Также Уиткофф сказал, что Россия якобы согласилась на гарантии безопасности США для Украины, а также Москва законодательно закрепит обязательство не нападать на европейские страны. При этом Уиткофф добавил, что Кремль якобы "пошел на уступки - по его словам, РФ согласна "не оккупировать всю Украину".
Исправлять ситуацию пришлось государственному секретарю США Марку Рубио. Он заверил, что Украина не готова уступать свои территории, и США не давят на Киев, чтобы передавать все оккупированные Россией регионы. Однако Рубио предположил, что каждая сторона соглашения "должна что-то отдать и что-то получить".