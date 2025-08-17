Зеленский о заседании "коалиции решительных": Европа поддерживает позицию Украины

Европейские партнеры поддерживают позицию Украины в том, что границы государств не должны меняться силой. А любые территориальные вопросы Украина будет обсуждать исключительно на трехсторонней встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По итогам онлайн-заседания "коалиции решительных" в Брюсселе 17 августа Зеленский отметил, что Европа поддерживает позиции Украины.

"Четкая поддержка независимости и суверенитета Украины. Все соглашаются, что границы государств не должны меняться силой. Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель", - отметил он.

Президент добавил, что решение США принять участие в гарантиях безопасности для Украины можно назвать "историческим". Однако гарантии должны быть практическими и давать защиту - на земле, в небе и на море. Кроме этого, в разработке гарантий должна участвовать Европа.

"Конечно, мы говорили, как прекратить убийства как можно быстрее. Мы нарабатываем общий взгляд на то, каким должно стать мирное соглашение - действительно честное, быстрое и сработающее", - резюмировал Зеленский.