Віткофф анонсував обговорення територіальних питань між Зеленським та Трампом

У Вашингтоні 18 серпня під час зустрічі у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським будуть обговорювати територіальні поступки на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпосланця президента США Стіва Віткоффа в ефірі CNN Live 17 серпня.

"Питання обміну землями, які, очевидно, перебувають під контролем України, обговорюватимуться в понеділок. На зустрічі з Путіним вони не обговорювалися... Завтра Зеленський скаже нам, які території він готовий віддати Путіну", - заявив Віткофф.

За його словами, президент США Дональд Трамп та Зеленський під час зустрічі обговорять між собою питання так званого "обміну територіями", ідею якого просуває Трамп.

Зазначимо, що до цього Віткофф заявив, що Росія нібито пішла на поступки Україні у питанні п'яти регіонів. Проте спецпосланець Трампа не зміг сказати нічого конкретного - питання щодо конкретики в угоді змусило його розгубитися.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський у Брюсселі 17 серпня сказав, що будь-які територіальні питання повинні обговорюватися тільки лідерами країн під час тристоронньої зустрічі. Але Росія поки що не демонструє ознак, що вона готова до неї.

Як писали ЗМІ, Путін звернувся до США з проханням щодо України. Він хоче, щоб Вашингтон визнав тимчасово окуповані українські території частиною Росії. Окрім цього, він нібито запропонував заморозити фронт в Запорізькій та Херсонській областях в обмін на припинення бойових дій та вихід ЗСУ з Донбасу та зобов'язався письмово гарантувати, що не нападе на Україну, або на Європу.