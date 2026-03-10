Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "був дуже вражений" початком операції проти Ірану. Водночас у Пентагоні після розмови лідерів двох країн заявили про надію на мир в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа на конференції Республіканської партії та слова глави Пентагону Піта Гегсета під час брифінгу .

Трамп розповів, що під час його розмови з Путіним йшлося про операцію в Ірані.

За словами президента США, російський диктатор "був дуже вражений тим, що побачив", тому що "ніхто ніколи не бачив нічого подібного".

Водночас Трамп визнав наявність в Ірану потужної і добре озброєної армії, а також підкреслив, що вірить у перевагу американського озброєння і Збройних сил США.

Надія на мир в Україні

Піт Гегсет повідомив, що розмова Трампа і російського диктатора дає надію на досягнення миру в Україні та на Близькому Сході.

"Я на ньому не був присутній, але ті, хто був, сказали, що це була сильна розмова, яка знову підтвердила надію на можливість досягнення миру між Росією та Україною, а також визнання того, що щодо цього (іранського - ред.) конфлікту їм (Росії - ред.) не слід втручатися", - прокоментував він дзвінок між двома президентами.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти по Ірану, внаслідок ударів було ліквідовано верховного лідера ісламської держави Алі Хаменеї.

Зазначимо, Трамп анонсував серйозний удар по Ірану у разі подальшої ескалації, попередивши про можливість "повного знищення" об'єктів режиму, якщо вони загрожуватимуть американським інтересам.

Окрім військового тиску, у Вашингтоні розглядають стратегічні кроки в регіоні. Зокрема, стало відомо, що Трамп виявляв інтерес до ідеї розмістити військові бази у ключових точках Близького Сходу для стримування Тегерана.