Зеленський визначився з новим головою ОП, а РФ атакувала енергетику Чернігівщини: новини за 30 грудня

Російські дрони уразили енергообʼєкти в Чернігівському і Ніжинському районах. А президент Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою нового очільника ОП.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 30 грудня - у матеріалі РБК-Україна .

РФ вдарила по енергетиці на Чернігівщині: через знеструмлення змінено рух поїздів

Російські дрони уразили енергообʼєкти в Чернігівському і Ніжинському районах. Є і влучання, без світла залишилася значна частина абонентів.

Через відсутність напруги в електромережі, спричинену ворожими ударами, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух окремих приміських поїздів у напрямку станції Неплюєве.

"Путін - відомий брехун": у США розкритикували Трампа за реакцію на заяви РФ про дрони

Член Палати представників Дон Бейкон розкритикував президента США Дональда Трампа за його реакцію на повідомлення Росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.

"Президент Трамп і його команда повинні спочатку з’ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін - відомий безсоромний брехун", - наголосив республіканець Бейкон.

Проти "Шахедів" створюють нові рубежі перехоплення, - Сирський

Головком Олександр Сирський провів нараду щодо протидії ворожим безпілотникам. Основне завдання - посилити безпілотники-перехоплювачі, збільшити кількість дронів, РЛС та екіпажів.

За його словами, створюються рубежі перехоплення на відстані від міст, формуються окремі дивізіони безпілотних систем ППО, залучаються армійська та мала авіація, а також міжнародні партнери.

"Мир на горизонті": лідери Європи провели нові переговори щодо України

Європейські лідери провели черговий раунд консультацій щодо встановлення миру в Україні й заговорили про обережні підстави для оптимізму.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партнери "просувають мирний процес" і наголосив: прозорість та чесність потрібні від усіх сторін, зокрема від Росії.

Прем’єр Польщі Дональд Туск також бачить позитивні сигнали й припускає, що війна може завершитися швидше, ніж очікували. Втім застерігає - це поки надія, а не гарантія.

Країни Балтії готуються підривати мости на кордонах з РФ і Білоруссю, - LRT

Як повідомляє литовський суспільний мовник LRT, країни Балтії посилюють підготовку до потенційних воєнних загроз з боку Росії та Білорусі. На кордоні Литви з Білоруссю та Росією вже з’явилися конструкції, призначені для підриву мостів у разі збройного конфлікту.

Окрім цього, військові проводять висадку дерев для прикриття ключових доріг, а також поглиблюють зрошувальні канави - у разі потреби вони виконуватимуть роль траншей і додаткових протитанкових бар’єрів.

В Україні створюють систему для всеукраїнського референдуму

Центральна виборча комісія ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум". Вона буде окремим компонентом Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

У ЦВК пояснили, що також затверджено порядок створення нової системи. Водночас Комісія звернулася до Верховної Ради та Кабміну із проханням передбачити фінансування для реалізації цього рішення, а до міжнародних партнерів - із закликом сприяти створенню АІКС.

Зеленський визначився з новим головою ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою нового очільника Офісу президента.

"Я визначився. Інформація буде трішки пізніше. Що стосується очільників ОВА - зміни будуть на початку року, одразу на початку року", - зазначив Зеленський.

Зеленський обговорював економічне відновлення України з Трампом

"План відновлення стосується всієї України. Ми готуємо кілька документів. Цей пакет ми називаємо "prosperity package". Відновлення робочих місць, відновлення життя в Україні. Ми багато цьому приділили уваги і президент Трамп фокусується на цьому", - заявив президент.

Він додав, що під час обговорень йшлося про середній рівень заробітної плати українців.

Трамп, за словами Зеленського, зацікавлений у створенні умов для приходу американського бізнесу на ринок України, що, як очікується, має сприяти зростанню зарплат утричі.

У США засумнівалися в словах РФ про атаку на резиденцію Путіна

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що сумнівається у твердженнях Росії про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.

"Неясно, чи це насправді сталося", - сказав Вітакер, коментуючи заяви Москви, які Україна заперечує.