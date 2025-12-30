Зеленський визначився з новим головою ОП
Президент Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою нового очільника Офісу президента.
Як передає РБК-Україна, про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
"Я визначився. Інформація буде трішки пізніше. Що стосується очільників ОВА - зміни будуть на початку року, одразу на початку року", - зазначив Зеленський.
Список кандидатів
Наразі Офіс президента залишається без керівника. Як повідомляли джерела РБК-Україна, це пов’язано з пошуком нового формату роботи ОП, який значною мірою залежатиме від кандидатури майбутнього очільника.
Серед найбільш імовірних претендентів, за даними РБК-Україна, називають міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віце-прем’єра Михайла Федорова, керівника ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП Павла Палісу. Співрозмовники зазначають, що троє перших розглядалися одразу, тоді як Паліса позитивно зарекомендував себе в роботі.
У медіа також згадувалася прем’єр-міністр Юлії Свириденко, однак джерела вважають її призначення малоймовірним через нещодавній прихід на посаду та небажання знову змінювати главу уряду.
Відставка Єрмака
Нагадаємо, 28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки у тодішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. За інформацією джерел РБК-Україна, слідчі дії були пов’язані з операцією "Мідас" з викриття масштабної корупції в енергетиці, про яку НАБУ оголосило в листопаді 2025 року.
Після обшуків того ж дня Єрмак написав заяву про відставку, яку Зеленський підписав та пізніше заявив журналістам, що призначення нового керівника Офісу президента наразі не є пріоритетом для влади.
А вже в ніч на 29 листопада у The New York Post з'явилася інформація, що Єрмак прийняв рішення піти на фронт. Згодом, вже після звільнення, Андрій Єрмак знову відвідував Банкову, щоб поговорити із президентом України.
За словами Зеленського, кадрові питання, зокрема заповнення вакансій міністрів енергетики та юстиції, потребують обережності, щоб не порушити роботу Кабінету міністрів. Тому вибір нового голови Офісу президента наразі відкладається, а пріоритетом залишаються завершення війни та гарантування безпеки країни.