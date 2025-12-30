Зеленський визначився з новим головою ОП

Як передає РБК-Україна , про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я визначився. Інформація буде трішки пізніше. Що стосується очільників ОВА - зміни будуть на початку року, одразу на початку року", - зазначив Зеленський.

Список кандидатів

Наразі Офіс президента залишається без керівника. Як повідомляли джерела РБК-Україна, це пов’язано з пошуком нового формату роботи ОП, який значною мірою залежатиме від кандидатури майбутнього очільника.

Серед найбільш імовірних претендентів, за даними РБК-Україна, називають міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віце-прем’єра Михайла Федорова, керівника ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП Павла Палісу. Співрозмовники зазначають, що троє перших розглядалися одразу, тоді як Паліса позитивно зарекомендував себе в роботі.

У медіа також згадувалася прем’єр-міністр Юлії Свириденко, однак джерела вважають її призначення малоймовірним через нещодавній прихід на посаду та небажання знову змінювати главу уряду.