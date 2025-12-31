ua en ru
Зеленский определился с новым главой ОП, а РФ атаковала энергетику Черниговщины: новости за 30 декабря

Украина, Среда 31 декабря 2025 06:30
Зеленский определился с новым главой ОП, а РФ атаковала энергетику Черниговщины: новости за 30 декабря Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российские дроны поразили энергообъекты в Черниговском и Нежинском районах. А президент Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой нового главы ОП.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 30 декабря - в материале РБК-Украина.

РФ ударила по энергетике на Черниговщине: из-за обесточивания изменено движение поездов

Российские дроны поразили энергообъекты в Черниговском и Нежинском районах. Есть и попадания, без света осталась значительная часть абонентов.

Из-за отсутствия напряжения в электросети, вызванного вражескими ударами, "Укрзалізниця" временно ограничила движение отдельных пригородных поездов в направлении станции Неплюево.

"Путин - известный лжец": в США раскритиковали Трампа за реакцию на заявления РФ о дронах

Член Палаты представителей Дон Бейкон раскритиковал президента США Дональда Трампа за его реакцию на сообщения России о якобы атаке украинских дронов на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

"Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем брать на себя ответственность. Путин - известный бесстыдный лжец", - подчеркнул республиканец Бейкон.

Против "Шахедов" создают новые рубежи перехвата, - Сырский

Главком Александр Сырский провел совещание по противодействию вражеским беспилотникам. Основная задача - усилить беспилотники-перехватчики, увеличить количество дронов, РЛС и экипажей.

По его словам, создаются рубежи перехвата на расстоянии от городов, формируются отдельные дивизионы беспилотных систем ПВО, привлекаются армейская и малая авиация, а также международные партнеры.

"Мир на горизонте": лидеры Европы провели новые переговоры по Украине

Европейские лидеры провели очередной раунд консультаций по установлению мира в Украине и заговорили об осторожных основаниях для оптимизма.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что партнеры "продвигают мирный процесс" и подчеркнул: прозрачность и честность нужны от всех сторон, в частности от России.

Премьер Польши Дональд Туск также видит положительные сигналы и предполагает, что война может завершиться быстрее, чем ожидали. Впрочем предостерегает - это пока надежда, а не гарантия.

Страны Балтии готовятся взрывать мосты на границах с РФ и Беларусью, - LRT

Как сообщает литовский общественный вещатель LRT, страны Балтии усиливают подготовку к потенциальным военным угрозам со стороны России и Беларуси. На границе Литвы с Беларусью и Россией уже появились конструкции, предназначенные для подрыва мостов в случае вооруженного конфликта.

Кроме этого, военные проводят высадку деревьев для прикрытия ключевых дорог, а также углубляют оросительные канавы - в случае необходимости они будут выполнять роль траншей и дополнительных противотанковых барьеров.

В Украине создают систему для всеукраинского референдума

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум". Она будет отдельным компонентом Единой информационно-аналитической системы "Выборы".

В ЦИК пояснили, что также утвержден порядок создания новой системы. В то же время Комиссия обратилась к Верховной Раде и Кабмину с просьбой предусмотреть финансирование для реализации этого решения, а к международным партнерам - с призывом способствовать созданию АИКС.

Зеленский определился с новым главой ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой нового главы Офиса президента.

"Я определился. Информация будет немного позже. Что касается руководителей ОВА - изменения будут в начале года, сразу в начале года", - отметил Зеленский.

Зеленский обсуждал экономическое восстановление Украины с Трампом

"План восстановления касается всей Украины. Мы готовим несколько документов. Этот пакет мы называем "prosperity package". Восстановление рабочих мест, восстановление жизни в Украине. Мы много этому уделили внимания и президент Трамп фокусируется на этом", - заявил президент.

Он добавил, что во время обсуждений речь шла о среднем уровне заработной платы украинцев.

Трамп, по словам Зеленского, заинтересован в создании условий для прихода американского бизнеса на рынок Украины, что, как ожидается, должно способствовать росту зарплат в три раза.

В США усомнились в словах РФ об атаке на резиденцию Путина

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что сомневается в утверждениях России о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

"Неясно, произошло ли это на самом деле", - сказал Уитакер, комментируя заявления Москвы, которые Украина отрицает.

