РФ вдарила по енергооб’єкту на Чернігівщині: через знеструмлення змінено рух поїздів
У Чернігівському районі внаслідок нічного російського обстрілу пошкоджено ще один важливий енергетичний об’єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго" та "Укрзалізницю".
За словами енергетиків, до аварійно-відновлювальних робіт приступлять одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.
Через відсутність напруги в електромережі, спричинену ворожими ударами, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух окремих приміських поїздів у напрямку станції Неплюєве.
Зокрема, цієї доби за зміненими маршрутами курсуватимуть такі поїзди:
- №6542 Конотоп – Терещенська (замість маршруту Конотоп – Неплюєве);
- №6543 Терещенська – Конотоп (замість маршруту Неплюєве – Конотоп).
Пасажирів закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок.
Обстріл Чернігова 25 грудня
Нагадаємо, 25 грудня під час повітряної тривоги в Чернігові близько 12:56 пролунав вибух - російський ударний дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок.
Спершу повідомляли про одного постраждалого та пошкодження однієї квартири, однак дані швидко уточнили. Менш ніж за годину стало відомо про п’ятьох поранених, четверо з них були госпіталізовані.
Рятувальники деблокували чотирьох мешканців, ще дев’ятьох евакуювали. Унаслідок удару зруйновані конструкції з другого по четвертий поверхи.
За інформацією місцевої влади, пошкоджено 145 квартир у шести будинках, а у під’їзді, куди безпосередньо влучив дрон, дві квартири повністю знищені.
Аварійно-рятувальні роботи завершили близько 21:00. Станом на наступний ранок кількість постраждалих зросла до 10 осіб, серед них - троє дітей.