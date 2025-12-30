У США засумнівалися в словах РФ про атаку на резиденцію Путіна
Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що сумнівається у твердженнях Росії про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомляє РБК-Україна, таку заяву він зробив в ефірі Fox Business.
Він наголосив на необхідності ознайомитися з даними американських спецслужб щодо цього інциденту.
"Неясно, чи це насправді сталося", - сказав Вітакер, коментуючи заяви Москви, які Україна заперечує.
За його словами, у разі підтвердження подібних дій вони виглядали б нелогічними на тлі заяв про наближення до мирних домовленостей.
"Бути так близько до можливої мирної угоди і водночас робити кроки, які можуть виглядати необдуманими або некорисними, було б дивно", - зазначив дипломат.
Метью Вітакер наголосив, що ключовим є висновок розвідслужб США та союзників щодо того, чи мав інцидент місце насправді.
Вкид про атаку на резиденцію Путіна
Учора, 29 грудня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про нібито спробу українських безпілотників атакувати резиденцію Путіна в Новгородській області.
Представник країни-агресора одразу перейшов до погроз, стверджуючи, що Росія вже визначила цілі в Україні для "удару у відповідь". Водночас він безпідставно звинуватив Київ у проведенні так званої "політики державного тероризму".
Варто зазначити, що версії Лаврова та Міністерства оборони РФ не збігаються - зокрема, щодо кількості дронів, які нібито брали участь в атаці.
Президент України Володимир Зеленський оперативно відреагував на ці заяви, назвавши їх черговою російською брехнею. Він підкреслив, що подібні інформаційні вкиди мають на меті зірвати дипломатичні напрацювання українських посадовців та команди Дональда Трампа, а також можуть слугувати виправданням для нових ударів по Україні.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що після цієї атаки Росія начебто планує "посилити переговорні позиції" щодо України. У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що історія з нападом є фейком, який РФ використовує для зриву мирних ініціатив, активізованих за участі Києва та Вашингтона.
Детальніше про заяви російської сторони, нібито атаку на резиденцію та розбіжності в позиціях влади РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.