Країни Балтії готуються підривати мости на кордонах з РФ і Білоруссю, - LRT

Країни Балтії посилюють підготовку до потенційних воєнних загроз з боку Росії та Білорусі. На кордоні Литви з Білоруссю та Росією вже з’явилися конструкції, призначені для підриву мостів у разі збройного конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський суспільний мовник LRT.

Як пише видання, у Збройних силах Литви заявили, що поблизу кордону вже створено кілька десятків об’єктів для зберігання протитанкових та інженерних загороджень. Окрім цього, військові проводять висадку дерев для прикриття ключових доріг, а також поглиблюють зрошувальні канави - у разі потреби вони виконуватимуть роль траншей і додаткових протитанкових бар’єрів.

За задумом військових, у разі загрози або початку бойових дій мости біля кордону можна буде швидко зруйнувати, щоб унеможливити або суттєво уповільнити пересування ворожих підрозділів.

Подібну стратегію десятиліттями реалізує Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією довжиною понад 1340 кілометрів. Президент Фінляндії Александер Стубб раніше наголошував, що європейські держави мають менше говорити і більше готуватися.

"Потрібно бути готовими до найгіршого, щоб уникнути його", - заявив Стубб у коментарі Financial Times, закликавши Європу перейняти фінський підхід до безпеки.

Водночас у країнах Балтії не всі сприймають такі дії однозначно. У Литві окремі політики та їхні прихильники раніше звинувачували владу у "воєнному шовінізмі". В Естонії командувач Збройних сил Андрус Меріло застерігав від надмірної "військової істерії", наголошуючи, що саме підготовленість, а не паніка, дозволяє суспільству діяти раціонально у кризових ситуаціях.