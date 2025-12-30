"Мир на горизонті": лідери Європи провели нові переговори щодо України

Європейські лідери після чергового раунду консультацій щодо війни в Україні заявили про ознаки просування мирного процесу та появу обережних підстав для оптимізму.

Як повідомляє РБК-Україна , про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав у Twitter.

За його словами, відбувся "черговий раунд консультацій" за участю європейських і канадських партнерів.

"Ми просуваємо мирний процес. Зараз від усіх, включаючи Росію, потрібні прозорість і чесність", - наголосив Мерц.

Водночас, як пише Sky News, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також заговорив про позитивні сигнали після переговорів. За його словами, існують підстави вважати, що війна може завершитися швидше, ніж очікувалося.

"Мир на горизонті. Немає сумнівів, що відбулися речі, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, причому досить швидко", - сказав Туск на засіданні польського уряду.

Водночас польський прем’єр застеріг від надмірного оптимізму, підкресливши, що йдеться лише про надію, а не про гарантований результат.

"Це все ще надія, далеко не на 100% певна", - резюмував він.

Оновлено о 14:55

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтвердила зустріч європейських лідерів.

"Сьогодні відбулася плідна дискусія з європейськими лідерами щодо нашої підтримки України, її безпеки та відбудови країни. Зрештою, процвітання вільної української держави залежить від її вступу до ЄС. Це також є важливою гарантією безпеки", - написала вона.