В Україні створюють систему для всеукраїнського референдуму
ЦВК ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум". Вона буде окремим компонентом Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії.
У Комісії пояснили, що також затверджено порядок створення нової системи. Водночас ЦВК звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із проханням передбачити фінансування для реалізації цього рішення, а до міжнародних партнерів - із закликом сприяти створенню АІКС.
Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначив, що законодавство зобов’язує Комісію створити єдину автоматизовану систему для виборів і референдумів. Проте кошти на запуск повноцінної Єдиної інформаційно-аналітичної системи раніше не виділялися і не передбачені в держбюджеті на 2026 рік.
"З огляду на це, Комісія вбачає за найбільш оптимальний варіант створити АІКС "Всеукраїнський референдум" як компонент нині функціонуючої ЄАІС "Вибори", яку цього року було модернізовано та посилено в плані кіберзахисту ", – зазначив він.
Президентські вибори в Україні
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що готовий до проведення виборів за умови підтримки з боку США та європейських партнерів, зокрема в частині організації виборчого процесу.
Ці заяви пролунали на тлі слів президента США Дональда Трампа про те, що в Україні "настав час для президентських виборів". Крім того, у драфті мирного плану міститься пункт, який передбачає проведення виборів в Україні якомога швидше після підписання мирної угоди.
До цього Зеленський звернувся до народних депутатів із закликом напрацювати можливі зміни до законодавства. Уже 22 грудня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про створення робочої групи, яка має у стислі строки опрацювати питання проведення президентських виборів в умовах воєнного стану.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що закон про вибори під час війни матиме одноразову дію. Водночас Центральна виборча комісія відновила роботу автоматизованої системи "Державний реєстр виборців" у частині взаємодії з громадянами.
Також стало відомо, що у парламенті вже розпочали роботу над законопроєктом про вибори. До складу робочої групи увійшли понад 60 осіб.
Як заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, проведення президентських виборів через застосунок "Дія" наразі не розглядається і жодної практичної роботи в цьому напрямку не ведеться. Для цього необхідні законодавчі зміни, рішення парламенту та Центральної виборчої комісії.
Докладніше - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".