В Україні створюють систему для всеукраїнського референдуму

ЦВК ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум". Вона буде окремим компонентом Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії.

У Комісії пояснили, що також затверджено порядок створення нової системи. Водночас ЦВК звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із проханням передбачити фінансування для реалізації цього рішення, а до міжнародних партнерів - із закликом сприяти створенню АІКС. Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначив, що законодавство зобов’язує Комісію створити єдину автоматизовану систему для виборів і референдумів. Проте кошти на запуск повноцінної Єдиної інформаційно-аналітичної системи раніше не виділялися і не передбачені в держбюджеті на 2026 рік. "З огляду на це, Комісія вбачає за найбільш оптимальний варіант створити АІКС "Всеукраїнський референдум" як компонент нині функціонуючої ЄАІС "Вибори", яку цього року було модернізовано та посилено в плані кіберзахисту ", – зазначив він.