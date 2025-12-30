"Путін - відомий брехун": у США розкритикували Трампа за реакцію на заяви РФ про дрони

Член Палати представників Дон Бейкон розкритикував президента США Дональда Трампа за його реакцію на повідомлення Росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

У понеділок, 29 грудня, республіканець від штату Небраска заявив, що адміністрація Білого дому має спочатку перевірити всі факти, перш ніж робити публічні висновки. За його словами, очільник Кремля неодноразово вводив світ в оману.

"Президент Трамп і його команда повинні спочатку з’ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін - відомий безсоромний брехун", - наголосив Бейкон.

Заява конгресмена пролунала на тлі коментарів Трампа щодо повідомлень російської сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна у Новгородській області. Президент США заявив, що був "дуже розлючений" цією інформацією та назвав можливу атаку "недоречною" у нинішній момент.

Водночас Трамп визнав, що наразі перевіряється, чи є докази причетності України до цієї атаки. Він також зазначив, що інцидент вплинув на підхід США у відносинах з президентом України Володимиром Зеленським.

"Атака" на резиденцію Путіна

Вчора глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна.